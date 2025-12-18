皮膚紅疹以為只是單純過敏？醫揭背後可能潛藏「免疫風濕疾病」
【健康醫療網／記者陳佳慧報導】年約50歲的林小姐，年輕時在美國被診斷異位性皮膚炎，是標準的過敏患者，長大後控制良好、病況穩定，直到近年回台灣，不僅皮膚症狀捲土重來，也開始出現關節腫痛的症狀，就醫檢查後，確診為類風溼性關節炎。臺中榮民總醫院過敏免疫風濕科主治醫師譚國棟以林小姐案例解答，「異位性皮膚炎和類風溼性關節炎，確實都和免疫系統的過度活化有關，後來她使用能同時控制兩種疾病的免疫調節劑，僅三個月就恢復穩定，這也代表過敏與風濕免疫疾病雖並不相同，但背後的免疫失衡機轉是相通的，因此使用同一種藥物才能達到一石二鳥的效果。」
過敏是否會進展成免疫風濕疾病？醫師這樣說！
過敏可謂免疫系統失調的另一個面向，譚國棟醫師表示，人體的免疫系統原本應該對抗外來細菌與病毒，卻在基因、環境或賀爾蒙等因素影響下「搞錯敵人」，轉而攻擊自身正常組織或器官，過敏患者盛行率高，以過敏性鼻炎、氣喘與異位性皮膚炎最常見，但許多民眾也疑惑，過敏是否會進展為免疫風濕疾病？根據目前少數的研究發現，過敏患者日後罹患免疫風濕疾病的機率約高出1.5倍1，雖然風險並不高，且尚無法明確證實其因果關係，但仍提醒我們，免疫系統的平衡狀態非常關鍵。
在門診中，許多患者以為自己只是「過敏體質」，卻沒想到長期皮膚紅疹、關節痠痛、疲倦無力等症狀，其實可能是罹患免疫風濕疾病。譚國棟醫師指出，「免疫風濕疾病並不常見，但一旦發作，就可能造成身體失能。女性尤其是高風險族群，務必要留意身體發出的早期警訊。」免疫風濕疾病症狀往往慢性且嚴重，常見疾病包括紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、乾燥症、僵直性脊椎炎、皮肌炎等。
譚國棟醫師表示，其中僵直性脊椎炎與類風濕關節炎最常見，僵直性脊椎炎的盛行率約為1.4%2，類風溼性關節炎則是每十萬人口中，約有97人是患者3，而紅斑性狼瘡及乾燥症則約每十萬人中五十至一百人，「雖然盛行率、發生率皆不如過敏疾病，但許多患者即使沒有到失能程度，也會因為慢性疼痛或疲倦等症狀，大大影響生活品質。」
過敏皮膚症狀和風濕免疫疾病如何區分？醫：看是否具有「光敏感」特性
女性為免疫風濕疾病的高風險族群。譚國棟醫師說明，「免疫細胞一般分為T細胞和B細胞，兩者互相平衡，當女性在懷孕或賀爾蒙變化，為了避免身體將胎兒視為外來物而排斥，免疫系統會調整平衡，使得T細胞反應降低、B細胞製造抗體的能力變強。然而，當這個平衡稍微失調，就可能讓抗體攻擊到自己，產生自體抗體，進而引起發炎與疾病。」除了性別因素，遺傳與環境也扮演重要角色。若父母有風濕免疫疾病，子女罹病風險約2-3倍4。此外，病毒感染、空氣污染等環境刺激，都可能觸發免疫系統異常反應。
譚醫師提醒，有些免疫風濕疾病在早期會被誤認為皮膚過敏或濕疹，尤其是乾燥症、皮肌炎或紅斑性狼瘡等，這類的疾病皆有「光敏感」的特性，如果皮膚紅疹好發在臉部、胸口、上背或手臂外側等『曬得到太陽的地方』且曬太陽後症狀加劇、持續一週不退，就要懷疑可能是免疫性皮膚病，而非一般濕疹。他也提到，部分免疫疾病會影響肺部，出現類似氣喘的喘鳴或呼吸困難，甚至是「菜瓜布肺」等間質性肺炎，「若氣喘治療效果不佳，或伴隨其他全身症狀，就應盡早轉診檢查。」
風濕免疫疾病怎麼診斷？抽血與抗體檢測是診斷關鍵
當懷疑為免疫風濕疾病時，醫師會先詳細詢問病史與症狀，再搭配理學檢查與抽血。「免疫風濕疾病多與B細胞產生的抗體有關，因此血液檢查能協助確認是否有異常抗體。」譚國棟醫師說明，有時也會同時檢測過敏相關的IgE抗體，以協助區分過敏與免疫疾病。
確診後，治療會依病情輕重分級進行。「治療的兩大目標是避免失能與維持生活品質。」譚國棟醫師指出，輕症可使用免疫調節藥物控制，嚴重影響器官如腦、腎者，則需更積極治療，由於屬於慢性疾病，藥物通常需使用數週至數月才見效；若急性期症狀劇烈，會先以類固醇短期控制。
有過敏體質的人不必恐慌！良好生活習慣是最好的免疫調節
對於有過敏體質的人，譚國棟醫師強調不需過度恐慌，「雖然統計上罹患免疫風濕疾病的風險略升，但實際個案數仍少。」他建議民眾透過健康生活型態來穩定免疫功能，睡眠充足、規律作息、適度運動、均衡營養的飲食，可維持免疫調節，並降低免疫系統負擔5-7。此外，環境控制如減少空氣污染、遠離過敏原，對過敏與免疫疾病的預防都能帶來正面效果。
譚國棟醫師提醒，免疫風濕疾病雖不常見，但一旦發作影響深遠。若有長期關節痛、皮膚紅疹或原因不明的疲倦，應儘早就醫，由專科醫師評估是否涉及免疫系統問題，及早介入治療，生活品質才有保障。
「2025年免疫風濕疾病病友會聯合大會」將於12月20日（星期六）假臺中榮總舉辦，這是台灣免疫風濕病友社群一年一度的重要盛事，將聚集來自全台各地的病友、家屬與關心免疫疾病的夥伴，會中除了依照不同疾病類別 （如紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎、乾癬關節炎等）分組討論以外，大會也將安排病友經驗分享、互動交流活動，透過衛教講座、醫師現場QA等方式，傳遞最新治療趨勢與照護資訊，邀請大眾一起來共襄盛舉！
