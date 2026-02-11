皮膚萬用神藥爆紅 醫師示警「雙面刃」：恐令皮膚變薄
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導
近日「美康」乳膏在社群平台Threads引發討論，不少網友因為「一抹見效」將其封為「皮膚萬用神藥」，甚至主動向醫師指名開立。對此，家醫科醫師陳爰邑提醒，美康屬於四合一複方處方藥，雖然短期內能快速緩解症狀，但若長期或不當使用，可能導致皮膚變薄、防禦力下降。
陳爰邑在臉書粉專「家醫科醫師x2．健康和日常都有意思」說明，美康並非單一成分，內含類固醇（Triamcinolone）、抗念珠菌成分（Nystatin）及兩種抗生素（Neomycin、Gramicidin），能同時對抗發炎、搔癢、黴菌與細菌感染，因此在蚊蟲叮咬或私密處悶癢等急性狀況下，確實見效快。
不過她強調，複方藥膏是一把「雙面刃」。私密處黏膜吸收率高，若反覆自行塗抹，類固醇恐使皮膚組織變薄、抵抗力下降，形成反覆發癢的惡性循環。此外，也曾有人將其用於痘痘治療，但類固醇可能延長發炎時間，甚至加重症狀。醫師提醒，應避免塗抹於臉部及眼周等皮膚較薄部位，並在專業診斷下使用，切勿因網路熱議自行濫用。
過年大掃除！她用全聯「這款神粉」清陳年污垢 成果驚呆眾人：新的一樣
農曆春節9天連假進入倒數，不少家庭紛紛展開大掃除，準備迎接新的一年。一名女子分享，她將廁所多年未清洗、已經髒黑的天花板拆下後，撒上過碳酸鈉、加水浸濕，再用舊牙刷仔細刷洗，沒想到頑固汙垢竟然輕鬆去除，整間廁所瞬間煥然一新、閃閃發亮。貼文曝光後，引發網友熱議。
2025全年刷出4.99兆元 中信國泰世華雙破8千億
櫻桃能補血？營養師揭密：搞錯了 「6大好處曝」護心又抗癌
櫻桃口味酸甜又多汁，營養價值也很豐富。營養師高敏敏提到，櫻桃富含碳水化合物、膳食纖維、維生素C、維生素A及植化素等，不只養顏美容，還有助於提升睡眠品質、抗癌抗炎及調節血壓等，不過櫻桃的果糖含量比較高，即便營養豐富，仍要適量食用。
把「春天的味道」穿在身上！2026必收3款「少女感粉嫩香」：是初綻櫻花、清透茶韻，也是最浪漫的義式甜點
歐舒丹：當白茶遇到粉櫻的幸運邂逅如果說春天的清晨有形狀，那一定就是歐舒丹的限量「白茶櫻花淡香水」！它聰明地用白茶的細緻純淨中和了櫻花的明亮柔美，噴上的瞬間，像是春風拂過滿開的櫻花林，清新卻不顯得過於矯情~隨之而來的茶韻讓感官瞬間舒心自在，最後留下的金木基調...
《世紀血案》惹議！簡嫚書再下最後通牒 寄律師函解約：未回應將提告
國片《世紀血案》取材自1980年震驚全台、至今仍未偵破的「林宅血案」，事件涉及前立委林義雄一家，卻未取得當事人及家屬的同意，在網上引起抵制聲浪。簡嫚書日前發出個人聲明，宣布將依法維護自身權益。今（12）日再度發聲，強調已與經紀團隊及律師依合約內容展開實際法律行動，要求製作方不得以任何形式公開或使用其相關演出內容。記者林汝珊
賴清德法新社專訪：若中國攻打台灣 日本、菲律賓等恐成下一個目標
總統賴清德接受法新社獨家專訪時警告，如果北京奪取台灣，日本、菲律賓與印度太平洋的其他國家，將成為中國的下一個目標，他堅稱台灣必須大幅加強防禦能力。這是賴清德自2024年5月上任總統以來首度接受國際新聞通訊社專訪。
跟孩子溝通說國語！陌生阿嬤嗆「忘母語很可悲」 她神回1句贏了
每對父母帶小孩的方式都不同，一名媽媽在Dcard中發布貼文，表示帶孩子到百貨公司上廁所時一直都用國語溝通，沒想到一旁的阿嬤竟嗆說，「小孩說話都說國語，可悲啊，母語就這樣被忘掉」。讓原PO傻眼表示，「數落路人真的莫名其妙」。貼文曝光後，引發網友熱議。
「除夕上午」貼春聯助好運！小心別犯7禁忌 單字倒貼帶衰
許多民眾會在春節貼春聯趨吉避凶，民俗專家楊登嵙指出，春聯在陽氣最旺的時間貼上，可幫助家運興旺，同時注意別觸犯7大禁忌，讓新年伊始有個好的開始。
農曆年前開胡！13.5億分別獎落新北、新竹 2人平分
威力彩第115000013期的開獎號碼於2月12日晚間正式揭曉，頭獎連續30期未送出，頭獎上看13.5億元。今天的中獎號碼由小到大排列為06、10、22、25、32、35，第二區中獎號碼為03。然而，稍早台彩公布開獎結果。
台股封關氣勢如虹！全球市值排名出爐贏過瑞士 證交所董座：攻上4萬點可期待
台股金蛇年昨（11）日正式封關，市場氣勢如虹，終場收在3萬3605.71點，創下歷年封關新高。回顧整個蛇年，大盤累計上漲10080點，刷新史上單年最大漲幅紀錄，平均每位投資人獲利約245.5萬元，亮眼表現讓股民滿面春風。據統計，台股市值約3.161兆美元，排名在全球第8。根據Market CapWatch統計，台股總市值約3.161兆美元，位居全球第8，超越......
腎病患者慎吃高鉀蔬果！ 醫列5菜3果恐釀高血鉀風險
洪永祥在《祝你健康》節目中說明，當腎臟功能衰退，鉀離子排出能力下降，就容易引發「高血鉀症」。因此腎功能不全者需控制鉀的每日攝取量，建議每日不超過1000毫克，並優先選擇每100公克鉀含量低於100毫克的低鉀蔬菜。他點名五種高鉀蔬菜應特別注意：川七：每100公克鉀含量達...
《大濛》9m88 滑雪穿整套香奈兒、氣場封神！換上運動風也俐落時髦、這單品激推必收
如果以為9m88只適合高級精品路線，那就太小看她了，這次攜手lululemon，完美示範什麼叫做「舒服也能很有型」。全新推出的 EasyFive™ 休閒長褲系列，以運動員思維為核心設計，把機能與都會感融合得剛剛好。採用 Utilitech™ 科技面料，主打輕柔彈性，穿起來不僅舒適，還能維持...
中台灣燈會倒數5天 全台首創機械動態氣偶成最大亮點
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台中 報導】中台灣燈會倒數5天！主燈秀「極光下的姆明谷」將以全台首創機械動態氣偶，結合
18歲爽中8.5億威力彩！「離開台灣」神隱多年…台彩曝現況
生活中心／綜合報導威力彩第115000013期今（12日）晚間開獎，由於頭獎已連續30期未開出，累積金額預估上看13.5億元，若由單注抱回，將寫下史上第三高紀錄，也帶動投注熱潮。隨著關注度升高，歷年頭獎得主後續發展再度成為討論焦點，其中一名被稱為「最年輕億萬得主」的人物，赴澳洲深造後便與台彩失去聯繫，現況成謎。
過年要穿什麼？詹惟中提醒不宜全身紅 點名「4色系」助開運
詹惟中表示，丙午馬年屬於「帶兩把火」的年份，整體能量較為燥熱，容易讓人情緒起伏或氣場過強，因此在過年穿搭上，不建議一味追求熱鬧與鮮豔，而應選擇能夠平衡五行的顏色，以穩定運勢與心境。在開運色系方面，詹惟中點名四種顏色特別適合在新年期間使用。首先是黑色，象徵...
出國旅遊注意！他帶這一物險被當毒販 醫師列10大注意事項避免挨罰
今年春節共有9天連假，不少民眾會安排出國旅遊，但又擔心海外水土不服、天氣不穩定，於是將各類常備藥一同帶出國。對此，小兒科暨家醫科醫師柳雱邁提醒，出國攜帶藥品務必注意各國管制差異，同時建議保留藥品原廠包裝、遵守限量規定、主動申報，且千萬不要替他人攜帶。若不確定特定藥物是否可以攜帶，也可在出發前諮詢醫師，以免旅程受阻。
維生素C是蘋果20倍！棗子「1吃法」最護腎 吃錯像吞厚片吐司
棗子富含維生素C，含量是蘋果的10至20倍，被譽為「美容師與免疫保鑣」。然而，營養師曾建銘表示，過量食用棗子可能導致脹氣。對於腎臟病患，建議每日上限2小顆並切塊食用；容易脹氣或腸躁症患者應避免空腹吃並細嚼慢嚥。糖尿病患者則建議1大顆或2小顆，並作為餐間點心，切勿飯後立即食用。
超商隨處可見！「3種食物」加速老化、代謝變差 醫示警：果汁也上榜
現代人都希望永保青春，但錯誤的飲食方式可能加速老化。胃腸肝膽科醫師陳宣位指出，代謝率下降並非年齡必然，而是許多人的慢性「飲食自殺」。尤其有3種食物，在便利商店或外送平台隨處可見，長期食用會增加身體負擔，甚至從細胞層面偷走代謝的火種。
神隱2年！網紅「林叨囝仔」傳升格8寶媽 昔嘲笑資源班挨轟
曾因多起爭議事件淡出社群媒體約2年的知名網紅「林叨囝仔The Lins'Kids」陳珮芬，近日被網友在婦產科直擊，疑似已懷上第八胎。消息在社群平台Threads曝光後，引發大量討論。
（生活中心／綜合報導）威力彩頭獎連續30期槓龜，今（12）日晚間開獎的第115013期，頭獎獎金上看新台幣13 […]