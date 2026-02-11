皮膚萬用神藥爆紅 醫師示警「雙面刃」：恐令皮膚變薄

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

近日「美康」乳膏在社群平台Threads引發討論，不少網友因為「一抹見效」將其封為「皮膚萬用神藥」，甚至主動向醫師指名開立。對此，家醫科醫師陳爰邑提醒，美康屬於四合一複方處方藥，雖然短期內能快速緩解症狀，但若長期或不當使用，可能導致皮膚變薄、防禦力下降。

美康屬於四合一複方處方藥，長期不當使用可能導致皮膚變薄。（圖／翻攝中山醫學大學藥品資料）

陳爰邑在臉書粉專「家醫科醫師x2．健康和日常都有意思」說明，美康並非單一成分，內含類固醇（Triamcinolone）、抗念珠菌成分（Nystatin）及兩種抗生素（Neomycin、Gramicidin），能同時對抗發炎、搔癢、黴菌與細菌感染，因此在蚊蟲叮咬或私密處悶癢等急性狀況下，確實見效快。

不過她強調，複方藥膏是一把「雙面刃」。私密處黏膜吸收率高，若反覆自行塗抹，類固醇恐使皮膚組織變薄、抵抗力下降，形成反覆發癢的惡性循環。此外，也曾有人將其用於痘痘治療，但類固醇可能延長發炎時間，甚至加重症狀。醫師提醒，應避免塗抹於臉部及眼周等皮膚較薄部位，並在專業診斷下使用，切勿因網路熱議自行濫用。

