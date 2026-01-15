皮薄、汁多、甜度夠 高雄冠軍蜜棗出爐

孫重塭(中)奪下今年大社區蜜棗評鑑冠軍，姚志旺(左)、謝清標都豎起大拇指稱讚。(記者洪臣宏攝)

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄蜜棗進入盛產季，大社區農會今(15)日舉辦品質評鑑會，74歲老農孫重塭奪冠。大社區農會表示，今年氣候穩定，蜜棗產量較去年增加一倍以上，且品質更佳，連日在台北果菜市場拍賣出好成績，農曆年伴手禮可望推高價格。高市農業局局長姚志旺表示，今年蜜棗皮薄、汁多、甜度夠，正是品嘗最佳時機。

大社區為高雄市蜜棗及芭樂生產重鎮，大社區農會蜜棗評鑑會為年度盛事，今年收成好，競爭更加激烈，得獎者為冠軍孫重塭、亞軍陳佑誠、季軍蘇晁弘。優勝名單有林錦輝、吳保發、錢沛緹、李俊達、吳楊月琴、陳昶宏。

大社區農會總幹事謝清標指出，評鑑項目包括果相、甜度、大小等，送來評鑑的蜜棗都有4、5兩重，甜度在15、16度，品質大多在伯仲之間，評審很傷腦筋。他說，今年蜜棗品質佳，在台北果菜市場拍賣價格平均為每公斤100元，這是非常好的成績。

大社區蜜棗種植面積約80公頃。謝清標表示，去年受到山陀兒等連續4個颱風侵襲，果樹受傷致產量剩下4成，果皮受傷則賣相不佳，今年天候平穩，產量恢復正常，預計為去年1倍。由於國內價格不錯，今年政策性配合外銷日本的數量減少，顯現國人對高雄蜜棗的喜愛。

農曆春節前上市的蜜棗有「珍寶」、「雪麗」、「珍愛」3種品項，「珍蜜」則在年後推出。

冠軍蜜棗有4、5兩重，甜度都在15、16度。(記者洪臣宏攝)

