皮蛇上身「3部位」快就醫！醫示警：這些族群更容易中標

「帶狀疱疹」也就是俗稱的「皮蛇」，容易在免疫力低下時找上門，急性期不只會劇痛纏身，痊癒後得到的併發症，也不容小覷。對此，台北市立聯合醫院神經內科主治醫師徐廷儀提醒，若帶狀皰疹出現在眼睛、耳朵或臉部，務必盡快就醫治療，以免視力或聽力受損。

根據《健康2.0》報導，徐廷儀醫師說明，人得過水痘後，病毒會潛伏在體內的神經節，多年後在某個免疫力下降的時間點，病毒甦醒沿著神經活動，通常會先造成神經發炎，帶來疼痛，有些患者形容疼痛感像被火燒一樣，也有的人會有灼熱感，或是覺得像針刺、電流竄動或痠麻，再來才會出現皮疹。

徐廷儀醫師表示，帶狀皰疹除了可能出現在50歲以上族群外，還可能發生在以下族群，包括糖尿病患者、癌症患者、腎臟病患者、肝病患者、長期服用類固醇或免疫抑制劑者、壓力大及睡眠，「只要年紀越大，病毒再活化的機率越高」。

徐廷儀醫師指出，帶狀皰疹發作若造成神經嚴重受損，在皮疹癒合後可能留下「帶狀皰疹後神經痛」，痛感會持續幾個月，甚至好幾年，因此在皮疹出現後就要盡早治療，可以減少後續的神經痛。

徐廷儀醫師強調，帶狀皰疹可能發生在全身任何部位，但需要注意的是，如果出現在眼睛周圍，可能引起眼角膜發炎或讓視力受損；若出現在耳朵或臉部神經，可能造成臉部歪斜，或是耳鳴、聽力下降，需要由神經科和眼科、耳鼻喉科醫師共同治療。

徐廷儀醫師說，多數的皮疹出現後，只要盡快使用口服抗病毒藥物，有必要的話加上止痛藥物，例如神經止痛藥、外用止痛貼片、神經阻斷注射劑等，就可以減少後續可能發生的神經痛，通常效果都很理想。

不過，如果出現這些狀況，「併發皰疹性腦炎」、「侵犯眼角膜、視網膜、外陰部，感染範圍廣、症狀劇烈」、「免疫功能低下者，如癌症化療、器官移植、愛滋病患者」、「得水痘的新生兒，或是水痘併發肺炎、腦膜炎需住院者」、「骨髓移植病患術前或術後預防感染」，就需要靜脈注射治療。

徐廷儀醫師最後提醒，若出現發燒、意識混亂，或患者屬於高風險族群，就應該立刻就醫，千萬不要硬撐、拖延，以免對造成某些器官功能難以恢復的傷害。

