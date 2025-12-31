皮蛇免驚！彰化補助1萬人打疫苗 這族群2劑免費接種

彰化縣2026新福利補助65歲以上長者打「皮蛇」疫苗，縣府邀請多位學者 專家共同見證新政策。(記者張聰秋攝)

〔記者張聰秋／彰化報導〕俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹，發作起來的神經痛是痛不欲生，比分娩或手術更痛，為了守護高齡人口免於「皮蛇」纏身，彰化縣政府今(31)日在縣府中庭舉辦「彰化領航．全國最大」帶狀疱疹疫苗防護行動記者會，正式宣布明(2026)年1月20日起，啟動補助65歲以上長者帶狀疱疹疫苗接種計畫，一次開放1萬名長者接種，受惠人數堪稱全國最大。

縣府請來多位學者專家為政策背書，縣長王惠美與綠藍縣議員及貴賓共同啟動儀式，見證彰化縣衛生保健政策新作為；台大公衛學院教授陳秀熙致詞指出，研究顯示接種帶狀疱疹疫苗不僅能減輕神經痛，還能降低約20%的心血管疾病與失智風險，是「顧心」又「顧腦」的投資，以公衛角度估算，投入1元成本可回收1.85元的社會效益，是既救命又省錢的政策。

廣告 廣告

衛生局疾管科長王曉琪說明補助對象與接種方式。(記者張聰秋攝)

記者會上，醫界代表說明帶狀疱疹的高風險族群，如何加強預防，把提高免疫力落實在日常。(記者張聰秋攝)

身兼國家預防接種諮詢委員會召集人的台灣疫苗推動協會理事長李秉穎也指出，帶狀疱疹發作時痛得要死，甚至有患者因無法忍受疼痛而產生自傷念頭。他強調，中央已研議將此疫苗納入公費，但受限於經費預算尚未定案，彰化縣能率先推動1萬人、2萬劑(1人接種兩劑)規模的補助，展現縣府對於成人疫苗預防醫學的重視。

這次補助對象針對設籍滿1年以上的65歲長者與55歲以上原住民，補助有兩種一是低收、中低收入戶長者，兩劑完全免費，共計4789人；另一種是一般長者兩劑自費6000元，不足的部分由縣府補助，最新疫苗市價約1萬8000元至2萬元不等，這部分開放到疫苗用完截止，預計5211人。

應彰化縣政府邀請學者專家手持政策看板，參加啟動儀式。(記者張聰秋攝)

符合補助資格那裡預約？衛生局疾病管制科長王曉琪說，符合資格的低收、中低收入戶長者，將由衛生局主動寄發通知單，屆時持單與健保卡即可前往衛生所接種。一般長者則需先至轄區衛生所預約登記並繳費完成就能接種，繳費管道包含銀行臨櫃匯款或網銀、行動銀行等自動化通路，或四大超商門市都可以繳費。這次計畫目標預計接種1萬人，為65歲以上長者涵蓋率約4.1%。

彰化接種帶狀疱疹疫苗計畫2026年1月20日正式上路，綠藍縣議員通過經費審查。(記者張聰秋攝)

彰化縣今天宣布，2026年1月20日補助接種「皮蛇」疫苗政策正式實施，記者會上眾人參與啟動儀式。(記者張聰秋攝)

啟動儀式後由眾人戳破汽球，無數心心的小汽球與「彰化領航讚」看板亮相，喜氣洋洋。(記者張聰秋攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

元旦起擴大疫苗接種 竹市：長者、幼兒「左流右新」健康迎新年

接軌WHO健康老化計劃 跨黨派立委促帶狀疱疹疫苗納公費

赴美日旅遊注意！流感新變異株「K分支」肆虐 全美已釀3100死

健康網》不只擦保養品 研究：用吃的能讓維生素C更養膚

