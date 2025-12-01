「皮蛇別再痛！」許智傑主張65歲以上免費打疫苗 打造高雄銀髮健康新里程

▲護長輩免受皮蛇折磨！許智傑推免費疫苗，盼成高雄長照重大突破。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】民進黨高雄市長初選參選人、立法委員許智傑關心長者健康，主張65歲以上高雄市民應免費接種帶狀皰疹（俗稱「皮蛇」）疫苗，降低疾病發作風險，希望高雄市政府導入公費補助機制，藉由接種提升疫苗涵蓋率，降低疾病發生率與併發症風險，讓長輩健康受到更完善的照顧。

許智傑表示，帶狀皰疹（俗稱「皮蛇」）多發生於免疫力下降的族群，其中又以老年人最為常見，一旦發作，不僅疼痛劇烈，部分患者甚至因持續性的神經疼痛而影響日常生活、睡眠及精神狀態，嚴重者還可能導致慢性疼痛與憂鬱症發生，預防成本遠低於治療成本，及早接種就是最好的健康投資。

許智傑強調，不用等痛到受不了才處理，皮蛇不是用忍的，要用預防的，目前帶狀皰疹疫苗雖具有高度保護力，但因價格較高，不少長輩因擔心費用而猶豫是否施打，政府若能補貼或全額負擔，將能大幅提升接種意願，並減少未來醫療支出與照護成本。

許智傑提醒民眾，除了接種疫苗提升免疫力，日常生活仍應留意維持規律作息、適度運動、保持溫暖及避免過度疲勞，以降低病毒活化風險。他強調，疫苗與生活習慣並行，才是完整健康防護策略。

許智傑指出，隨著人口老化速度加劇，高雄市近年積極推動社會住宅、照護資源布建與健康促進政策，希望帶狀皰疹疫苗補助，能成為高雄下一項具體且重要的銀髮福利政策，並呼籲中央與地方政府共同研議施行方式，包含分期施打、預約制或整合衛生所體系，希望讓政策推動更有效率，並確保公平性。

許智傑說，健康是人生最重要的資產，也是家庭幸福的基礎，若能降低長者生病風險，就能減少家庭負擔，同時提升高齡者生活品質，使其活得更安心、更自在，未來將持續爭取資源，也希望各界共同響應、關注及支持銀髮人口健康議題，讓高雄成為對長者更加友善、安全、有尊嚴的城市。（圖╱立委許智傑辦公室提供）