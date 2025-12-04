皮蛇後爆發三叉神經痛 中醫疏風散寒、活血化瘀助改善





【NOW健康 吳思奕／台北報導】45歲的林先生過去曾罹患帶狀皰疹（俗稱皮蛇），雖然病灶已經全癒，但卻陸續開始感覺到臉頰時不時有刺痛感。包含日常生活中的刷牙、漱口、咀嚼食物，甚至喝流質食物時，凡是觸碰到臉頰的動作，都會引發右耳沿伸至下巴處的刺痛感，同時伴隨被電流電到的麻木感。急性發作期疼痛難耐，讓他徹夜難眠，經診斷為三叉神經痛，但強效止痛藥卻無法有效抑制痛感，嚴重影響他的工作與生活，最終決定尋求中醫的協助。



三叉神經痛多見於40歲以上族群 痛感劇烈如電擊、刀割



中醫師徐瑋憶表示，三叉神經痛是指三叉神經分布區域內出現的突發性、劇烈的疼痛，通常只影響一側面部，是一種相當折磨人的神經性疾病。其多見於40～50歲後的成年人，患病後常會出現突如其來強烈的面部疼痛，就像閃電劈過一般。每次發作可從數秒持續到2分鐘不等，痛感可能呈現如：刀割、灼熱、電擊或針刺般等的劇烈不適。症狀嚴重時，患者臉頰可能會不自主抽搐，嘴角向患側牽動，甚至伴隨流鼻涕、流淚，以及鼻黏膜、眼結膜充血等反應。

三叉神經痛的誘發因素多元，包含觸摸、進食、說話甚至風吹，都可能瞬間引發痛感。症狀最常出現在第2、3分支，因此許多患者在說話、刷牙或進行任何臉部動作時都會感到疼痛，經常被誤以為是牙痛。此外，三叉神經痛也可能是帶狀皰疹後遺症的一部分，當免疫力下降時更容易復發，且疼痛往往劇烈到連止痛藥都難以緩解，讓患者深受其擾。



中醫認為與風寒、肝火、氣滯血瘀有關 辨證論治改善疼痛



三叉神經痛在古代被稱為面風或面痛，意指臉部受到風邪的影響。隋朝《諸病原候論》記載：「頭面風者，是體虛，諸陽經脈為風所乘也。」人體的12經脈分為6條陰經和6條陽經，6條陽經都匯集在頭面部。體質虛弱的人，陽經容易受到風邪，導致氣血不順，就可能引發類似三叉神經痛的症狀。



徐瑋憶指出，三叉神經痛的形成多與風寒、肝火上炎以及氣滯血瘀等因素有關。臨床上會根據患者的症狀及誘發因素進行辯證，處以疏風散寒、清熱瀉火、柔肝息風或活血化瘀等方藥治療。不過，由於三叉神經痛發作時疼痛劇烈，因此常會在辨證用藥的基礎上加入一些止痛的中藥，如：川芎、白芷、細辛等。倘若症狀持續未有好轉，則可視情況選用一些蟲類藥，如：全蝎、蜈蚣、僵蠶、地龍等，這些蟲類藥可以入絡搜風，有較強的止痛效果。



三叉神經痛3大證型 居家穴位按摩助舒緩疼痛與促進康復



根據辯證論治，三叉神經痛可大致區分為以下3種證型：



▸證型1｜風寒侵襲型： 常用桂枝湯、荊防敗毒散等祛風散寒的中藥。



▸證型2｜氣血瘀滯型： 常用血府逐瘀湯等活血化瘀的中藥。



▸證型3｜肝火上炎型： 常用龍膽瀉肝湯、當歸龍薈丸等清肝瀉火的中藥。



此外，患者亦可以在日常生活中按摩以下3個穴位，舒緩疼痛和促進康復。按摩時用拇指按壓揉動，以感覺到痠痛為宜。至於針灸治療旨在疏通經絡、活血化瘀與調和氣血，藉此達到減輕疼痛的效果。



▸穴位1｜風池穴： 位於後頭部枕骨下方，介於胸鎖乳突肌與斜方肌上端之間的凹陷處。



▸穴位2｜下關穴： 位於面部耳前方，在顴弓與下頜切跡所形成的凹陷中。



▸穴位3｜合谷穴： 位於虎口處，將拇、食兩指並合時，虎口部隆起的最高處。



日常保健4大重點 保暖、睡眠、舒壓與肌肉訓練助恢復



除了接受中醫治療外，患者在日常生活中也應做好護理和預防措施，以促進康復：



1.避免冷風直接吹面部，保持面部溫暖。



2.維持充足的睡眠，有助於身體的自我修復。



3.保持心情愉快，減少心理壓力，有助於病情的緩解和康復。



4.進行適當的運動，透過微笑、皺眉等面部肌肉的運動訓練，有助於恢復面部肌肉功能。



