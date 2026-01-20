皮蛇疫苗今開打民眾排爆 彰化補助太划算「2萬降到6千元」

彰化縣政府補助皮蛇疫苗，20日開打，民眾大排長龍。取自王惠美臉書



彰化縣政府購買2萬劑帶狀疱疹（俗稱皮蛇）疫苗，今（20日）起開始接種，首波由低收入及中低收入戶長者優先施打，全額免費；至於一般長者滿65歲者，今起也同步開放預約登記，縣府補助加上自付6000元，將動輒2萬元上下的皮蛇疫苗，降至6000元。

這項補助措施十分有感，彰化縣各衛生所一早就大排長龍。接種疫苗的民眾直呼是德政，還建議「名額一定要再加碼」。縣長王惠美在臉書粉專提醒，20日起，設籍彰化縣滿1年的65歲以上長者，帶狀疱疹(皮蛇)疫苗接種優惠，今年完成兩劑接種僅需自付6千元，毋免2萬元。

彰化衛生局表示，全新政策提供1萬名65歲以上（原住民55歲以上）設籍縣民施打兩劑疫苗，達到完整保護。第一期從20日至23日，優先提供低收入及中低收入戶長者免費接種，費用由彰化縣政府全額補助；一般長者則可於此期間完成預約登記、領取繳費單並簽署繳費意願書。第二期從本月26日至30日、第三期從2月2日至6日、第四期從2月9日至13日，最後一期則從2月23日至26日。

彰化縣衛生局特別提醒，一般長者完成預約登記後，必須於7日內至銀行或超商繳納自付額6,000元。

彰化縣政府補助皮蛇疫苗，20日開打，分為五期。取自王惠美臉書

