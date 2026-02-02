皮蛇疫苗竟能預防失智！30萬人研究：風險降20％

刊登於國際頂尖期刊《細胞》的最新研究顯示，活性減毒帶狀疱疹疫苗具備預防失智症的潛力，接種者罹患失智症的機率可降低約20%，且對女性的保護效果更為顯著。這項由英國卡地夫大學、美國史丹佛大學與德國海德堡全球健康研究所組成的跨國團隊所進行的研究，分析了約30萬名英國威爾斯居民的健康紀錄。

接種帶狀疱疹疫苗的民眾，不僅較少出現輕度認知障礙，失智症相關死亡率也更低。 （示意圖／Pixabay）

研究團隊透過實驗設計排除常見干擾因素後發現，接種帶狀疱疹疫苗的民眾，不僅較少出現輕度認知障礙，失智症相關死亡率也更低。值得關注的是，這種疫苗的保護作用並非僅限於疾病初期，而是可能影響失智症的整個臨床過程。

廣告 廣告

根據研究人員的分析結果，帶狀疱疹疫苗不僅可能延緩或減少失智症發生，對於已經罹患失智症的患者，也能減緩疾病惡化速度，降低因失智症而死亡的風險。Elsevier醫學資訊站在臉書發文指出，這項2025年發表的研究成果，為原本用於預防帶狀疱疹的疫苗，開啟了降低失智症風險的新應用可能性。

衛福部在網站指出，推估5年後、2031年時，國內65歲以上失智症患者將超過47萬人，2041年時恐增加至68萬人，社區長者罹患失智症的情況呈現逐年攀升的趨勢。

延伸閱讀

影/高雄青少年無照開車過彎超速自撞 暗夜燒成大火球

伊朗議長宣布 德黑蘭已將所有歐盟國家軍隊視為「恐怖組織」

未登記參選！基隆「正妹營養師議員」許睿慈宣布不再爭取連任