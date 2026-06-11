皮蛇疫苗2劑要1.5萬元 羅一鈞：年底評估是否納公費
接種兩劑平均市價就要價1萬5千多元以上的帶狀皰疹疫苗，有機會納入公費接種項目！疾管署署長羅一鈞今天透露，目前疾管署已經邀集專家評估成本效益，年底評估結果出爐後，將再提ACIP討論，針對65歲以上長者進行分齡、特殊疾病分析。不過評估經費可觀，因此爭取經費也是一大挑戰。
「假日飛刀手」，陳義信，現在是原住民委員會副主委，今天特地到疾管署，與衛福部部長合作開記者會，宣布將在6月底各地豐年祭、歲時祭儀，在55個原鄉，共同推動原住民免費打疫苗、免費癌症篩檢。
陳義信表示，健康是原住民家庭最大的障礙，但原住民部落疫苗接種率特別低，此外，根據統計，原住民不分男女，癌症威脅第一名為肺癌、第二名肝癌，第三名男性為口腔癌，女性為乳癌。因此他還要再跟衛福部「凹」，希望衛福部能明年進一步開放65歲以上原住民免費接種帶狀皰疹疫苗。
衛福部長石崇良表示，台灣已經是超高齡社會，65歲以上人口超過20％ ，餘命也超過80歲，但原住民餘命只有73歲，中間落差7.54歲，但與民國95年相比，已經從9.4的落差，逐漸縮短，但不能停下腳步，要更努力縮短與國人餘命應該相同。
石崇良回應，ACIP曾討論過帶狀皰疹疫苗要不要納入公費疫苗，從公共衛生角度來講，帶狀皰疹並不具有傳染性，目前公費疫苗主要是針對傳染病，也就是會造成社區或大規模傳染 、公共衛生負擔者，才會納入公費疫苗之列。
石崇良說，帶狀皰疹基本上不被列為公共衛生的傳染病，不過，也會造成免疫不全或高齡者的疾病困擾，雖然ACIP沒建議納入，但衛福部仍會進行成本效益評估，看整個效益，不見得從控制傳染病的角度，而是健康負荷、健保成本效益等方面切入，年底會有結果，屆時再做政策決定。最後會看看哪個族群或年齡層納入最具有效益，因此，不見得是全民開打，也不一定就是65歲以上。
羅一鈞表示，疾管署目前正在評估成本效益，年底評估結果出爐後會再提到ACIP會議討論，針對全65歲以上長輩，年齡分層、特殊疾病等其中再細分成本效益。
不過，羅一鈞露透，目前治療俗稱皮蛇的帶狀皰疹疫苗，需要施打兩劑，市價就要一萬五千多元以上，財政負擔的成本遠較所有目前成人疫苗多很多，因此即使符合成本效益也需要爭取到足夠經費 才能在第一階段導入符合這麼需求。
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