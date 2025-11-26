皮蛇痛不只因皮膚受損而是「神經」！ 了解帶狀皰疹風險、警訊、易發族群

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

有些人以為帶狀皰疹會痛只是皮膚病灶造成的，可是事實上並非如此，而且帶狀皰疹不只會造成皮疹、疼痛，還有可能引發聽力下降、視力受損等，民眾需要格外留意。





台北市立聯合醫院中興院區神經內科主治醫師徐廷儀提醒，帶狀皰疹不只是「痛」，而是神經發出的警訊，應早期診斷、及時治療。

帶狀皰疹誰容易發作？哪些是高風險族群

帶狀皰疹是「水痘－帶狀皰疹病毒」再度被喚醒的結果。當人得過水痘之後，病毒就會潛伏在神經節中。多年後，當免疫力下降時，病毒就會復甦並沿著神經活動，造成皮疹、劇痛。





徐廷儀醫師表示，帶狀皰疹多見於50歲以上族群，年紀愈大，病毒再活化的機率就愈高，另外也常發生在糖尿病、癌症、腎臟病、肝病患者，以及長期服用類固醇或免疫抑制劑的人，而且壓力大、睡眠不足者也是高風險族群之一。

皮蛇不只是皮膚受損 會痛是因「神經發炎」

帶狀皰疹病人對疼痛的描述可能包括灼熱、針刺、電流竄動、酸麻等，而這些疼痛其實是神經發炎所造成的，通常在皮疹出現前就已經開始。徐廷儀醫師提到，若神經嚴重受損，即使皮疹已經癒合，後續仍有可能留下「帶狀皰疹後神經痛」，這痛感會持續數月，甚至數年。

帶狀皰疹如何治療？ 何時需要打針治療？

若確定是帶狀皰疹發作，當皮疹出現後，最好盡早使用抗病毒藥，通常能明顯減少後遺神經痛。在治療上，多數患者以口服藥為主，不過必要時也會加上神經止痛藥，或外用止痛貼片、神經阻斷注射等輔助治療。





徐廷儀醫師表示，大部分帶狀皰疹患者，只要盡早使用口服抗病毒藥物，效果通常都很理想，不需要打針，但若有以下情況，病毒可能擴散或造成嚴重併發症，就需要考慮靜脈注射治療：

併發皰疹性腦炎。

侵犯眼角膜、視網膜或外陰部，感染範圍廣、症狀劇烈。

免疫功能低下者（如：癌症化療、器官移植、AIDS等）。

新生兒水痘，或水痘合併肺炎、腦膜炎需住院者。

骨髓移植病患在術前或術後為預防感染。

帶狀皰疹長在「這幾處」要小心！ 可能損害聽力、視力

提醒民眾若帶狀皰疹發作期間出現發燒、意識混亂等，或本身屬於高風險族群，應立即就醫，由醫師評估是否需要住院與針劑治療。另外，徐廷儀醫師提到，若帶狀皰疹出現在臉部或耳朵，以下特殊部位也要特別小心，可能需要會同神經科、眼科、耳鼻喉科等共同治療：

眼周：可能導致角膜發炎、視力受損。

耳或臉：侵犯耳部、臉部神經可能造成臉部歪斜、耳鳴或聽力下降。

皮蛇發作應注意4重點 早期發現、及時治療

徐廷儀醫師強調，早期發現、及時治療，就能遠離長期神經痛與併發症，提醒民眾若有帶狀皰疹應注意以下4重點，幫助治療與恢復：

發作帶狀皰疹盡早就醫、遵照醫囑服藥。

保持患部乾淨、避免搔抓造成細菌感染。

規律作息、充足睡眠，有助免疫力恢復。

若皮疹靠近眼睛或耳朵，務必立刻就診。

帶狀皰疹可打疫苗預防 得過皮蛇也能再打

不過預防勝於治療，目前帶狀皰疹有疫苗可以預防，徐廷儀醫師表示，帶狀皰疹疫苗能有效提升免疫力，預防率高達9成以上，建議50歲以上成人接種兩劑（間隔2至6個月），即使過去曾得過帶狀皰疹也可以再施打，降低復發與併發症風險。



