皮蛇痛到要人命！林國漳推動帶狀皰疹疫苗補助65歲就能領

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳邀請黃建財醫師正式發表「『蛇』麼都不怕」健康計畫，他承諾當選後將編列專款補助帶狀皰疹疫苗，重點照顧經濟弱勢與高風險族群。（林國漳服務處提供）

記者張正量／宜蘭報導

帶狀皰疹（俗稱皮蛇）被視為長者健康的隱形殺手，疼痛感猶如電擊、火燒，常伴隨長期神經痛，嚴重影響生活品質。宜蘭縣長參選人林國漳三十日偕同民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳文昌、縣議員林佩螢、謝燦輝、吳宏謀、林麗，並邀請醫師黃建財共同召開記者會，正式發表「『蛇』麼都不怕」健康政策，承諾當選後將編列專款補助帶狀皰疹疫苗，強化長者健康防線。

林國漳指出，統計顯示國人一生中感染帶狀皰疹的機率超過三成，但疫苗接種率仍低於一成，主要原因在於疫苗費用高昂。他提出具體補助方案，針對低收入戶、中低收入戶及五十五歲以上原住民，提供疫苗費用全額補助；設籍宜蘭、年滿六十五歲以上長者，則由縣府定額補助三千元，並以慢性病患者等高風險族群優先施打，落實精準照顧。

林國漳進一步說明，整體計畫預計四年投入約1.56億元，協助約3.16萬名長者完成疫苗接種。他強調，這不只是補助支出，更是一項具長遠效益的健康投資，能有效降低急診、門診與後續醫療成本。他承諾，未來將以專業、務實的縣政規劃，打造讓長者安心生活、健康老化的宜蘭。