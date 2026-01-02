皮蛇發生率增2成！醫師盤點10數據「4成留後遺症」疾管署：帶狀疱疹疫苗納入公費需900億

俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹，除了威脅中高齡族群，青壯年也可能中鏢，藝人蔡依林都曾感染；不少患者形容，發作時「痛不欲生」。醫師彙整文獻與調查指出，台灣帶狀疱疹發生率10年內增約兩成，四成患者留下後遺症，逾五成歷經「超級劇痛」。隨著公費接種呼聲升高，疾管署估算，補助65歲以上即需900億元，財務壓力成政策門檻。

成大醫院家庭醫學部主任吳至行彙整近期學術文獻、健保資料庫分析，以及大規模電話與網路調查，並以「一到十」的數據指標，勾勒台灣帶狀疱疹的現況。

十年發生率增兩成，每三人就有一人中鏢

多項調查顯示，台灣帶狀疱疹的盛行風險正持續升高。吳至行指出，「一」是指目前曾接種帶狀疱疹疫苗的民眾，全台不到一成；「二」則代表過去十年間，帶狀疱疹發生率已從每千人7.9人上升至9.6人，增幅約兩成，等同每年每百人中就有1人發病。此外，統計也顯示，至少有三成以上的人，會感染帶狀疱疹。

四成留後遺症，過半體會「五星級」劇痛

一旦染病，後續影響更是不容小覷。「四」是指高達四成病患會留下疱疹後神經痛、麻木，甚至增加中風、失智及慢性病爆發風險；「五」則是逾五成患者感受到「超級劇痛」，且痛苦往往持續7天以上，痛感超越生產與牙痛。

針對政策面與社會期待，吳至行歸納，「六」是全台雖有超過六成縣市提供不等比例補助，卻形成「一國多制」亂象，對民眾並非好事；這也反映在「七」所代表的民意，七成以上民眾因後續影響巨大，對皮蛇感到極度恐懼。

八成民意期待公費，全球十大先進國已落實九成

針對防疫政策推行，吳至行引用調查數據指出，「八」成民眾期待政府提供適當的疫苗補助；一旦納入公費，有超過「九」成民眾，具備強烈施打意願，反映該需求比流感或新冠疫苗更迫切。

最後，他以全球趨勢作為「十」的指標，在世界「十」大先進國家中，已有九國推行公費施打，數據顯示此舉能大幅產生經濟與醫療效益，如英國推動後每年減少4萬人次的醫療諮詢，顯見公費化是利大於弊的決策。

疫苗如納公費 疾管署：65歲以上要900億

目前皮蛇疫苗仍屬自費，是否納入公費成為高齡防疫新課題。對於台灣健康聯盟與多位立委提出「帶狀疱疹疫苗納入公費」訴求，疾管署副署長曾淑慧表示，疫苗接種是公共衛生中最具成本效益的投資，疾管署完全理解帶狀疱疹後遺症對民眾及醫療體系帶來的負擔。然而，她也坦言，帶狀疱疹疫苗目前價格昂貴，若要針對全國65歲以上約450萬名長者提供接種，總經費恐高達900億元。

曾淑慧指出，目前市面上帶狀疱疹疫苗一劑約8000至9000元，完成兩劑接種加上診療及行政成本，每人約需花費2萬元。相比之下，明年（2026年）疫苗基金總預算收入僅約93億元，而現有公費疫苗採購與處置支出已達107億元，預算早已呈現入不敷出。若要再增加帶狀疱疹疫苗，勢必需要更大規模預算來源支持。

在政策排優先順序上，曾淑慧解釋，目前已納公費的流感、新冠及肺鏈疫苗，皆屬空氣或飛沫傳染，極易造成社區群聚影響；而帶狀疱疹雖對個人健康影響巨大，但在公共衛生分類上較屬「個人醫療問題」，不易產生群聚感染。疾管署將依據《傳染病防治法》，視疾病嚴重度、群聚風險及成本效益，由諮詢委員會討論優先順序。

因應各界訴求，曾淑慧透露，疾管署已委託專業單位進行「帶狀疱疹疫苗成本效益評估」，針對疾病流行現況與嚴重度進行精算，預計2026年中會有初步報告，年底提出正式報告，屆時將提送至衛福部傳染病防治諮詢會討論。