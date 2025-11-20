皮蛇纏身如火燒…恐引發永久神經痛！疫苗預防率高達九成

帶狀皰疹不僅造成劇烈疼痛，徐廷儀醫師指出，這種俗稱「皮蛇」的疾病是由潛伏在神經節中的「水痘-帶狀皰疹病毒」再度被喚醒所致，多發生於免疫力下降時，患者常見沿神經分布的紅疹與水泡，伴隨如火燒般的劇痛。

帶狀皰疹病毒患部。（圖／A.D.A.M.醫學資訊圖庫）

臺北市立聯合醫院中興院區神經內科主治醫師徐廷儀表示，帶狀皰疹好發於50歲以上族群，特別是糖尿病、癌症、腎臟或肝病患者，以及長期服用類固醇或免疫抑制劑的人。「壓力大、睡眠不足者亦屬高風險族群，且年齡愈大，病毒再活化的機率愈高。」徐醫師說明。

帶狀皰疹的疼痛並非單純的皮膚問題，而是源於神經發炎。患者常在皮疹出現前就開始感到疼痛，包括灼熱感、針刺感、電流竄動或酸麻等不適。若神經嚴重受損，即使皮疹癒合後仍可能留下「帶狀皰疹後神經痛」，這種疼痛可能持續數月甚至數年，嚴重影響生活品質。

帶狀皰疹的疼痛並非單純的皮膚問題，而是源於神經發炎。（圖／Pixabay）

治療方面，徐廷儀強調及早用藥的重要性：「皮疹出現後，盡早使用抗病毒藥物如Acyclovir、Valacyclovir等，可明顯減少後遺神經痛的風險。」多數患者以口服藥為主，必要時可加上神經止痛藥如Gabapentin、Pregabalin、Amitriptyline等，或外用止痛貼片、神經阻斷注射等輔助治療。

雖然多數帶狀皰疹患者只需口服藥物治療，但徐廷儀提醒，若出現併發疱疹性腦炎、侵犯眼角膜或視網膜、感染範圍廣泛、免疫功能低下者，可能需要住院接受靜脈注射治療。特別是當帶狀皰疹出現在臉部或耳朵時，可能導致角膜發炎、視力受損、臉部歪斜、耳鳴或聽力下降等嚴重併發症。

發燒、意識混亂或高風險群患者發作帶狀皰疹時，應立即就醫評估是否需要住院治療。（示意圖／123RF）

「發燒、意識混亂或高風險群患者發作帶狀皰疹時，應立即就醫評估是否需要住院治療。」徐廷儀提醒，對於預防，他指出帶狀皰疹疫苗是最有效的方法，預防率高達九成以上，建議50歲以上成人接種兩劑，間隔2至6個月，即使過去曾得過帶狀皰疹，也可以再施打，降低復發與併發症風險。

徐廷儀強調，帶狀皰疹不只是「痛」，而是神經發出的警訊。「保持患部乾淨、避免搔抓造成細菌感染，維持規律作息、充足睡眠有助免疫力恢復。若皮疹靠近眼睛或耳朵，務必立刻就診。早期發現、及時治療，就能遠離長期神經痛與併發症。」

