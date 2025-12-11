「皮蛇」可能長在眼睛！醫師：嚴重恐失明，出現2症狀是重要警訊





一名55歲林姓婦人日前因左眼紅紅的、有異物感，前往眼科診所就醫，表示近來參與地方基層防疫，工作繁重、睡眠不足。

起初，她以為眼睛發紅只是結膜炎，但3天後，左眼四周皮膚冒出腫痛的紅疹、水泡，左眼不僅出現灼熱的刺痛感，視力也變得模糊，經醫師診斷為「帶狀疱疹」（俗稱皮蛇）。

所幸接受一周的抗病毒藥物治療後，症狀逐漸改善，也沒有影響到視力。

嘉義長庚醫院眼科吳沛倫醫師表示，帶狀疱疹俗稱「皮蛇」，因初期症狀表現變化多端、容易被忽略。

廣告 廣告

帶狀疱疹（皮蛇）發生率約10至20%，年齡愈大、尤其60歲以上的人，免疫功能降低，發生情形愈高。

免疫力下降，小心皮蛇趁機作怪

事實上，帶狀疱疹（皮蛇）和水痘是由相同的病毒所引發，初次感染後，病毒會潛伏在神經節，當免疫力下降，再活化的病毒會順著神經控制的皮節分布，長出叢聚性的疼痛水泡和皮疹。

在皮膚上的水泡出現前，會先出現不明原因刺痛、麻脹感，這是神經發炎產生的疼痛，即使水泡消失，仍可持續超過3個月，是為疱疹後神經痛。

吳沛倫醫師指出，雖神經是雙側分布，但各管轄一邊，因此，帶狀疱疹（皮蛇）只會感染一側神經，幾乎不會有繞一圈的情形。

眼睛感染皮蛇病毒，嚴重恐失明

帶狀疱疹（皮蛇）可能出現在任何身體部位，若是長在額頭、頭皮、眼皮、鼻子時，會波及到眼睛。

眼睛一旦受到病毒感染，輕則出現頭痛、結膜炎、角膜炎、虹彩炎等，嚴重者會有角膜潰爛、角膜混濁、視神經炎、動眼神經麻痺、青光眼、急性視網膜壞死，並留下視力受損的後遺症，最嚴重可導致失明。

因此，如發現眼睛周圍長出水泡，務必儘早尋求眼科醫師作進一步的檢查。

把握治療黃金期！抗皮蛇3重點

帶狀皰疹（皮蛇）的治療上有3大重點：抑制病毒、照顧膿疱傷口、舒緩疼痛。

服用抗病毒藥物的黃金期是發疹的3天內，可減少發疹數量，減少疼痛。治療中的皮膚患部，可以塗抹抗生素藥膏，但千萬不能戳破水泡，以免次發性感染，可穿著寬鬆衣服，避免磨擦水泡引起疼痛。

若侵犯到眼睛時，則須視病情，給予局部抗發炎和抗病毒的藥物等，有時還需加上抗青光眼的降眼壓藥物，以免青光眼造成視力下降。另外，充足的休息、水分及營養的補充，都有助提升免疫力。





更多幸福熟齡文章

她從小資女到50歲財富自由：每月3千啟動「致富腦」，三步驟讓AI幫你守紀律，把複雜變簡單

走出30年假面婚，60歲女木工師重啟人生！跑步、練瑜珈、用臉書寫日記：「不為誰而活」比什麼都快樂

女兒獨照失智父，兩年花光600萬「一張收據也沒有」！親手足為安養費反目成仇…專家揭3件事越早做越好



