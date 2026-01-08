皮蛋多力多滋開賣就缺貨！網哀號：搶不到 「4神級吃法」快筆記

生活中心／賴俊佑報導

你搶到了嗎？繼「香菜多力多滋」引爆全台香菜控搶購熱潮後，多力多滋再出新招，推出皮蛋口味，一開賣就掀起搶購潮，不少網友在社群哀號搶不到，另外，社群上出現多種「皮蛋多力多滋」創意吃法，包括搭配香菜多力多滋、豆腐、瘦肉粥，還有小美冰淇淋。

皮蛋多力多滋洗版社群 網友哀號跑好幾家搶不到

皮蛋多力多滋再次挑戰消費者味蕾底線，從外包裝到餅乾全面黑話，一口咬下，濃郁的皮蛋香氣炸裂，多數評價認為「皮蛋多力多滋」比「香菜多力多滋」還要耐吃，7-ELEVEN、家樂福1月7日起開賣，全聯、大全聯、momo購物網1月9日起開賣。

多力多滋品牌經理表示，由於物流配送關係，因此部分通路搶先到貨就搶先開賣，社群上陸續有網友分享跑了好幾家終於買到，也有網友哀號根本搶不到，更表示皮蛋多力多滋似乎比香菜多力多滋還要難搶。

網友推薦可皮蛋多力多滋搭配香菜多力多滋一起吃。(圖／全聯提供)

網推薦皮蛋多力多滋4個創意吃法

皮蛋多力多滋開賣後，社群上出現不少創意吃法，首推搭配香菜多力多滋一起吃，不過《三立新聞網》記者實際品嘗，香菜多力多滋調味較強烈，會蓋過皮蛋多力多滋的味道。

另一吃法皮蛋多力多滋、香菜多力多滋捏碎加進豆腐，變成創意版香菜皮蛋豆腐，試吃過的網友表示，皮蛋味道會被豆腐蓋過；還有一吃法是皮蛋多力多滋捏碎後加進瘦肉粥，變成創意版皮蛋瘦肉粥，試吃過的網友表示，「餅乾本人超級皮蛋，還加了酥脆口感，大家快去試試」。

還有網友推薦神級吃法是皮蛋多力多滋捏碎加進小美冰淇淋，攪拌後品嘗，據說像曠世奇派的海鹽冰淇淋，讓許多網友躍躍欲試。

