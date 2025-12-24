皮蛋多力多滋震撼登場！網友崩潰：邪教口味滾出地球

零食業者持續推出特殊口味吸引消費者目光，繼香菜多力多滋、榴槤洋芋片等產品後，多力多滋再度挑戰味蕾極限，即將推出皮蛋口味玉米片。

事件起因於有網友在社群平台Threads貼出電商平台截圖，發現多力多滋出現神秘的皮蛋口味商品，但網站顯示尚未開賣。消息曝光後，電商平台雖迅速下架商品照片，但截圖已在社群媒體廣泛流傳。

統一超商7-ELEVEN官方帳號於12月23日在Threads發文證實此事，以「蛋幾類！多力多滋皮蛋口味即將開賣」宣布新品上市消息。該貼文吸引近9000位網友按讚及7700次分享，引發廣泛討論。

網友反應呈現明顯兩極化。支持者表示相當期待，有人留言「我翹班也要買到」、「加香菜口味一起吃，應該會蹦出新滋味」、「好想配豆腐加柴魚片」。有網友詢問是否可以捏碎配麵吃，7-ELEVEN官方還回應「可以跟豆腐拌在一起」。

反對聲浪同樣強烈，不少網友無法接受零食做成皮蛋口味。批評者留言「這個邪教物請蛋雕」、「多力多滋帶著你的皮蛋口味滾出地球」、「黑暗料理」、「現在的食物口味偏差範圍持續擴大」。部分網友更引用前總統蔡英文的梗圖，上頭寫著「我不確定這是一個擁有社會共識的吃法」，藉此表達對新口味的質疑。

有趣的是，許多網友雖不打算親自品嚐，卻表示「你可以不吃，但一定要買給朋友試試」，顯示這類特殊口味產品已成為社交話題與整人道具。同時有網友提到，華元波的多也推出過酥炸辣皮蛋風味，顯示食品業者持續在口味創新上競爭。

目前統一超商尚未公布皮蛋口味多力多滋的確切開賣日期與售價，但從網路討論熱度來看，這款充滿話題性的新品勢必在上市後引發搶購潮，無論是出於好奇嘗鮮或是購買來整人，都將為零食市場帶來新的話題焦點。

