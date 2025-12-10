皮蛋豆腐擅加「柴魚片」遭罰5萬 加盟店火大關門？

業者沒有按照總公司規定的SOP，在皮蛋豆腐裡加入柴魚片增添風味，因此遭到開罰五萬元。（圖／東森新聞）





擅自加料竟鬧到歇業。台北南港一間知名連鎖鍋貼加盟店，被爆出因為業者沒有按照總公司規定的SOP，在皮蛋豆腐裡加入柴魚片增添風味，因此遭到開罰五萬元。老闆娘不滿處分，乾脆直接收掉店面。消息曝光後在網路上掀起討論，總公司也緊急澄清，否認外界流傳的說法。

煎台上鍋貼吱吱作響、金黃酥脆，是不少民眾的平價日常，點一份鍋貼配上皮蛋豆腐，是很多客人的習慣。不過這家南港加盟店如今卻傳出收店，起因疑似是製作皮蛋豆腐時加入柴魚片，沒有完全依照總公司規定。

廣告 廣告

根據了解，加盟主被總公司開罰五萬元後相當不滿，決定直接停止營業。實際詢問民眾，有人認為只是讓食物更好吃，似乎不至於開罰，也有人認為既然是連鎖體系，就應該遵守標準流程，避免食安疑慮。

民眾普遍認為，連鎖品牌有固定制度，如果是自創店家，調味怎麼變化都可以，但連鎖品牌要統一品質，因此還是得照規範來。也有消費者表示，既然是上市公司，相關SOP本來就比較嚴格，加盟主應該配合。

專家分析，加盟體系本來就有許多規範，從食材、調味到擺盤都有標準，不是想開就開、想關就關，停業若沒有依照合約流程，恐怕還會衍生罰則與賠償問題。

外界關注這回是否真的單純因為「加柴魚片」而遭罰，或是另有內部營運爭議。總公司截至目前尚未回應，當事老闆娘也不願受訪。民眾則希望爭議能盡快釐清，熟悉的小吃店面也能早日重新回到社區。

更多東森新聞報導

「拌在一起比較好吃！」男友幫拌滷肉飯 女友氣炸

皮蛋豆腐怎麼吃 攪爛？分開吃？吵翻

「鍋貼有色階卡」驚呆網友！留言喊：想客製焦度

