皮蛋豆腐變「乳酪起司」？ 北藝戶外廣場坑洞補丁400處

台北表演藝術中心啟用三年多來，戶外廣場鋪面破損問題引發關注。（圖／東森新聞）





台北表演藝術中心啟用三年多來，戶外廣場鋪面破損問題引發關注。統計顯示，廣場至今已出現超過400處坑洞與補丁，不僅影響整體景觀，也引發安全疑慮。對此，台北市議員質疑，破損恐與活動廠商架設舞台、燈光設備有關，但北藝表示，目前缺乏具體證據，難以認定責任歸屬。

台北表演藝術中心位於士林區，戶外廣場自啟用以來，已舉辦約85場活動，平均幾乎每兩場就需進行一次修補，導致地面呈現黑白交錯的補丁狀態。北藝行銷部經理黃文瀚表示，破損成因複雜，難以明確判斷是否由廠商使用不當所造成。

不過，台北市議員陳賢蔚對此提出質疑，認為北藝三年來未曾對活動廠商開罰，質疑管理機制是否過於寬鬆。她也指出，接獲多起民眾陳情，反映廣場在下雨時相當濕滑，曾有人行走時滑倒，甚至目擊騎乘YouBike的民眾在現場摔車，公共安全令人憂心。

北藝則說明，問題關鍵在於原始鋪面設計。廣場黑白鋪面與金屬導盲磚材質，較不耐台灣陰晴不定的氣候，在熱脹冷縮及雨水影響下，容易導致地坪破損。黃文瀚指出，雨後地面水氣蒸發過程中，若再遇到溫差變化，鋪面更容易龜裂、剝落。

北藝進一步解釋，目前出現的黑中帶白補丁，是因修補後水泥仍處於3至5天的乾燥期，若期間再遇降雨，往往只能重新施工，增加修繕困難度。

針對長期改善方案，北藝表示，已著手研究適合台灣氣候的新鋪面材質，預計明年6月完成相關研究與規劃，並視進度進行全面翻修整建，期望改善安全與景觀問題，重塑台北表演藝術中心戶外廣場的整體形象。

