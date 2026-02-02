皮蛋？香菜？啤酒？獵奇口味洋芋片誰最對味！TOP5特殊口味熱銷榜出爐

記者李鴻典／台北報導

香菜、皮蛋、啤酒等獵奇系洋芋片近來話題不斷，引發一波波搶購與網路熱烈討論。愛買量販彙整近20天銷售數據，公布「特殊口味洋芋片TOP5熱銷排行榜」，究竟哪一款才是真正的市場冠軍，也正式揭曉。

皮蛋口味銷售排名第一。（圖／品牌業者提供）

根據愛買銷售表現觀察，特殊口味洋芋片以多力多滋、樂事兩大品牌表現最為亮眼。其中，多力多滋「皮蛋口味」與「香菜口味」分別拿下銷售冠、亞軍，顯示話題性結合重口味風潮，成功擄獲消費者味蕾。值得一提的是，香菜口味上市已超過半年，銷量與回購表現依舊亮眼，即便面對 1月新上市口味競爭，仍穩居第二名，顯示獵奇口味並非曇花一現，而是深受香菜迷長期支持。

愛買量販公開獵奇口味洋芋片銷售排名。（圖／品牌業者提供）

排名第三、第四名則由樂事啤酒口味與榴槤口味進榜，展現啤酒系與南洋風味同樣具備吸引力；第五名則由台灣在地品牌華元「波的多」酥炸辣皮蛋口味入榜，證明本土品牌在創新口味上同樣具備競爭力。

根據數據顯示，近年消費者對零食的接受度越來越高，除了經典口味外，帶有話題性、社群討論度高的特殊口味，更容易引發嘗鮮購買熱潮，也成為賣場觀察消費趨勢的重要指標。

愛買量販公開獵奇口味洋芋片銷售排名。（圖／品牌業者提供）

咖啡愛好者絕對不能錯過的每月3日「三商咖啡日」又來啦！2月3日至美廉社購買大杯濃萃美式/濃萃拿鐵，即享有買2送3的驚喜優惠！活動只在2月3日，兌換期限至2月24日，會員限購5組，自備環保杯還可再省5元。

2月3日美廉社購買大杯濃萃美式濃萃拿鐵，即享買2送3優惠。（圖／品牌業者提供）

美廉社也加碼，2月4日至3月3日止，濃萃系列（濃萃美式L／濃萃鮮奶拿鐵L）享有同品項買一送一優惠。

2月4日至3月3日止，濃萃系列（濃萃美式L／濃萃鮮奶拿鐵L）同品項買一送一。（圖／品牌業者提供）

春節來臨，瓦城泰統集團今年集結旗下瓦城、非常泰、時時香、1010湘、YABI KITCHEN五大人氣品牌，自2/5起推出多款適合2至8人共享的新春團圓套餐，網羅各品牌必吃明星料理，從經典泰式、台灣料理、開胃湘菜到南洋風味，帶來豐富團圓選擇。

瓦城推出2至8人新春團圓套餐。（圖／品牌業者提供）

針對年節前夕忙碌的商務客，瓦城、非常泰、時時香、1010湘同步推出「春季午間限定套餐」，於平日午餐時段限定供應，每人599元的超值價格，即可大啖整桌豐盛明星招牌美味。

時時香規劃2至8人套餐。（圖／品牌業者提供）

2/9至3/1還有線上紅包抽獎活動，凡加入wa10 APP 會員即可參加，有機會抽中1,688元現金優惠券；門市用餐同步贈送刮刮卡，最高可得888元現金優惠券。此外，集團今年首度推出「2026金馬迎春泰運亨通福袋」，2/12起全品牌門市限量販售，以588元即可獲得價值700元以上的品牌明星招牌餐點兌換券，以及Uber乘車優惠序號及抵用券、KKday旅遊優惠券、電影《功夫》優惠券，還有機會抽中最高50萬元現金，總獎金高達100萬。

2026金馬迎春泰運亨通福袋。（圖／品牌業者提供）

農曆春節即將到來，全聯、大全聯小時達讓消費者天天過年不用等。人氣聯名年菜推薦，連續八年獲米其林星級肯定「請客樓」攜手全聯美味堂，推出珠貝海鮮羹、極品福壽全佛跳牆與麻油松阪豬米糕；還有美味堂人氣熱銷三寶：秘滷牛腱心、金華干貝燉雞、帶骨豬腳切塊，適合圍爐加菜。大全聯再加碼獨家年菜，新台菜料理甲天下招牌金華瑤柱燉雞、阿豐師紅燒筍絲蹄膀、老協珍川味酸菜魚等經典名菜同步登場，小時達最快30分鐘送到家。

米其林星級年菜在家吃 全聯、大全聯小時達即點即送。（圖／品牌業者提供）

PX Pay全聯、大全聯小時達，2/17前指定年菜滿699元享10%、滿999元享20%等值福利點回饋；1/31~2/15每週六、日及 2/13再加碼，全館單筆消費滿1,400元輸入專屬折扣碼【馬上送】現折200元，折後單筆滿1,000元再贈800限時福利點。全聯小時達另有日用品專屬加碼，日用品單筆滿1,000元再贈1,000福利點，等於現省100元。

外送平台同樣祭出優惠，上Uber Eats點全聯、大全聯小時達，2/1~2/22每週五、六、日指定門市，單筆滿899元或1,099元折100元；2/7~2/13年菜加碼，指定專區滿699元再折100元。指定品項也有專屬爆殺價，2/2~2/8「美味堂 鹿茸烏骨雞湯」特價199元，2/9~2/15「美味堂 古早味佛跳牆」特價199元；大全聯也精選近百支年菜同步上線，人氣品牌阿嬤ㄟ辦桌菜、台南晶英、甲天下、老協珍、忠舖師等通通在Uber Eats上點得到；2/22前每週一至週四，單筆滿1,099元再折150元。

此外，2025年台灣出國旅遊人次創下歷史新高，國人出境人次突破 1,894 萬，隨著旅遊熱潮持續升溫，機場免稅店已成為旅客出國途中最關鍵的選酒場域。免稅店業者分析第一線銷售數據，旅客購買酒類的習慣過往以品牌為導向，如今消費趨勢轉向免稅限定、風味差異與文化故事。昇恆昌免稅商店特別

昇恆昌整理2025年度「免稅熱銷酒款排行榜」，由多款免稅限定與台灣獨家酒款領軍，完整反映當前旅客選酒趨勢。榜單前八名皆為免稅限定商品，顯示旅客對獨特性、風味差異與收藏價值的高度重視，也突顯免稅通路專業選品在引領市場趨勢中的關鍵角色。其中，蘇格蘭威士忌仍為銷售主力，多款為台灣免稅市場量身打造的限定酒款，成功回應藏家與旅客對風味層次與差異化的期待。

昇恆昌整理2025年度「免稅熱銷酒款排行榜TOP 8」，由多款免稅限定與台灣獨家酒款領軍。（圖／品牌業者提供）

排行榜冠軍由昇恆昌免稅限定「麥卡倫 110 精粹濃度 12 年單一麥芽威士忌」奪下，以 55% 原酒濃度呈現濃郁雪莉桶風味。專為台灣免稅市場打造的「大摩 13 年單一麥芽威士忌」，則以更圓潤厚實的風味設定，成為品牌愛好者的熱門選擇；「格蘭菲迪 19 年馬德拉桶」亦透過免稅限定的過桶工藝，回應旅客對差異化與層次風味的期待。近年台灣限定酒款表現亮眼，昇恆昌免稅限定「噶瑪蘭 台灣之韻《海洋》單一麥芽威士忌」，從風味設定到瓶身設計，將海洋風土與客家藍染美學，轉化為兼具品飲與收藏價值的旅途紀念。金門高粱深受韓國及華人旅客青睞，成為旅客心中具代表性的台灣酒款。

