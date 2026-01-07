皮衣男神同台蔣萬安？ 北市府揭黃仁勳抵台時間

財經中心／王文承報導

AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（7）日於CES正式開展後舉行全球記者會，並在會後接受台灣媒體採訪時證實，若收北市長蔣萬安邀請，可能會出席輝達總部進駐北士科的簽約儀式，北市政府也證實，黃仁勳本月29、30、31日三天抵台，會在這時間段內簽約，不過哪一天簽約還在等黃仁勳決定。

黃仁勳這天返台 北市府揭最容易見面時間



全台高度關注的輝達台灣總部落腳北士科，預計將於1月召開都市計畫審議會，在完成基地整合後，最快可於農曆年前完成簽約。黃仁勳今日表示，自己將很快再度訪台，除了參加30日舉行的輝達台灣員工尾牙外，隔天也將邀請台灣供應鏈夥伴齊聚一堂，包括台積電、鴻海、廣達、緯創等企業，再度舉辦眾人熟悉的「兆元宴」。

值得一提的是，黃仁勳也證實，若有收到台北市長蔣萬安邀請，出席輝達總部進駐北士科的簽約儀式，應該會出席。

北市政府也證實，黃仁勳將於本月29、30、31日三天抵台，並會在這段期間內完成簽約，不過確切的簽約日期仍有待黃仁勳拍板。這也意味著，黃仁勳可能於29日抵台，30日出席輝達台灣員工尾牙，31日則再度與台灣供應鏈夥伴共進晚宴，重現備受矚目的「兆元宴」。

不過，由於黃仁勳農曆年前的尾牙行程，過去常與中國企業尾牙行程連動，儘管北市府對外宣布他將於29日抵台，但以黃仁勳一向「驚喜現身」的行事風格來看，除了已知的30日尾牙與31日兆元宴外，想要巧遇這位「國民爸爸」的民眾，從1月下旬開始就值得期待。

