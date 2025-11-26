「皮衣＋短裙＋長靴」滿街都是！網笑：信義妹子秋冬3件套

隨著冬季的來臨，台北信義區街頭出現了一股獨特的時尚風潮，「皮外套、短裙、長靴」成為女性冬季穿搭的熱門組合。民眾觀察到這套搭配不僅能顯瘦，更能拉長身材比例，有網友甚至表示「八成女生都這樣穿」。實際走訪信義區，僅在平日下午路口觀察兩分鐘，就有至少10人穿著短裙配長靴。女鞋業者分析，韓國女團的影響力帶動了這股流行風潮，使相關鞋款銷售量增加三成。

秋冬不少女生會穿短裙搭配長靴。（圖／TVBS）

一位民眾表示，這種搭配能讓腿部看起來更長，而長靴本身也有增高的效果，是一種小心機。另一位民眾認為，這是基礎且不易出錯的穿搭公式。有網友在社群平台threads上分享，當詢問朋友去信義區應該穿什麼時，對方建議「皮外套、短裙加靴子」的組合，引發熱烈討論，許多人認同這種穿法確實顯瘦，有網友甚至評論「女生真的愛水不怕流鼻水」。

廣告 廣告

造型師解釋，長靴或短靴都能讓整體身材比例看起來更修長，這也是全球秋冬重要的流行趨勢。上窄下寬的搭配風格，不論男女都已成為時尚主流。今年精品品牌推出多款皮革系列，與過去厚重的皮外套不同，現在的設計加入了簍空元素或採用短版剪裁。男性穿搭則傾向搭配錐形褲或寬褲，呈現上窄下寬的風格。

皮革為今年流行的單品。（圖／TVBS）

靴子是秋冬常見的穿搭單品。（圖／TVBS）

女鞋業者品牌經理詹瑀馨指出，韓國女團來台灣開演唱會的頻率提高，她們以靴款為主的穿搭風格，加上靴子本身就是秋冬熱門單品，帶動了女鞋銷售量增長三成。許多粉絲希望能與偶像穿著相同款式，而業者也在材質和版型上推出各種變化，讓消費者在冬天不必全身包緊，也能兼顧保暖與時尚。

更多 TVBS 報導

TWICE驚喜二安！ 限定神曲TT嗨翻全場 3成員「揪吃火鍋」

冬天「1超美穿搭」出門變災難！大票女生爆共鳴：像被狗啃過

秋冬長靴TOP 6！與「LISA同款」 瞬間拉長比例

小廢包更廢了！年輕人買「迷你包」當吊飾

