皮質醇指數異常恐致生命危險！壓力荷爾蒙失衡 恐引發失眠與心血管疾病風險





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】藝人黃鐙輝日前因拍攝電視劇《九如一家人》，長期投入高壓角色詮釋，導致情緒低落、甚至出現暈眩症狀。體檢後發現「皮質醇」指數異常，被醫師嚴厲警告若不休息調整，恐有生命危險。



皮質醇長期失衡恐引發心血管風險 壓力荷爾蒙異常致失眠焦慮與免疫下降



台安醫院內分泌暨新陳代謝科林毅欣主任解釋皮質醇是由腎上腺皮質分泌的類固醇荷爾蒙，在正常情況下協助身體應對壓力、調節血糖與免疫功能，又被稱為「壓力荷爾蒙」的物質。根據衛生福利部資料，當長期處於高壓狀態時，皮質醇會持續大量分泌，導致免疫力下降、血壓升高、血糖代謝異常，甚至增加心血管疾病風險。

廣告 廣告



林毅欣主任指出，皮質醇過高常見症狀包括失眠、焦慮、體重異常增加、容易疲倦，以及記憶力與專注力下降。相反地，若皮質醇分泌不足，則可能出現極度疲勞、低血壓、食慾不振等狀況，同樣會嚴重影響生活品質。臨床上透過血液或唾液檢測可評估皮質醇濃度，若發現數值異常，需進一步釐清是壓力、內分泌疾病或藥物等因素所致。



調整生活型態為穩定皮質醇關鍵 規律作息與適度運動有效降低壓力荷爾蒙



要維持皮質醇正常運作，生活型態調整至關重要。林毅欣主任建議，規律作息與充足睡眠是穩定內分泌的基礎，每日應睡足7至8小時，避免熬夜打亂生理時鐘。適度運動如快走、游泳等有氧活動，能有效降低壓力荷爾蒙濃度，但過度激烈運動反而可能刺激皮質醇上升，需注意運動強度的拿捏。飲食方面，減少精緻糖類與咖啡因攝取，多補充富含維生素B群、C及鎂的食物，有助於神經系統穩定。



此外，林毅欣主任提醒學習壓力管理技巧，如正念冥想、深呼吸練習或培養興趣嗜好，都能幫助身心放鬆。當出現持續疲倦、情緒失調或體重劇變等症狀時，應及早就醫檢查，透過專業評估找出問題根源，切勿輕忽身體發出的求救訊號。



# 首圖來源／Freepik



更多NOW健康報導

▸隱形眼鏡過勞恐導致眼睛乾澀？ 醫揭乾眼不適背後真相

▸靜脈曲張5大後天危險因子不可不防 4大預防重點一次看