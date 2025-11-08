「皮開肉綻還得上藥再打」黃明志恐遭行刑！ 他親揭星馬鞭刑「X型綁法」殘酷細節

黃明志（圖）涉謝侑芯猝逝案延燒！鞭刑制度成焦點，媒體人林裕豐上節目談鞭刑過程，坦言「真的太可怕」。（翻攝自instagram/namewee）

「打一鞭就半死，皮肉裂開。」馬來西亞歌手黃明志近日被爆捲入網紅謝侑芯猝逝案，案件現已轉以謀殺罪方向偵辦，震驚兩地娛樂圈。隨著事件持續發酵，當地的鞭刑制度再度被民眾熱議，就有媒體人親揭鞭刑的「恐怖過程」。此外，也有不少人關注這項極具爭議性的刑罰是否應被保留。

謀殺罪改辦掀波 「鞭刑」再成熱議關鍵字

媒體人林裕豐近日在節目《震震有詞》中揭露親眼看過鞭刑行刑的經歷，形容過程「比想像中更駭人」，並坦言自己「看1次就不敢再看第2次」。

林裕豐揭行刑現場 受刑人「被綁成X型」鞭尾聲震撼全場

林裕豐透露，過去因台灣詐騙猖獗，曾受反詐團體邀請研究是否能引進鞭刑制度。沒想到團隊在觀看完整行刑影片後，所有人都嚇傻，「看完就說不推了，那個真的太可怕」。

林裕豐進一步形容，受刑人會被綁成X型姿勢，無法運用核心力量，全身幾乎完全暴露；執刑官則需經過嚴格訓練與健康檢查，確保能用盡全力揮鞭。當鞭子揮下時，空氣被撕裂的聲音格外刺耳。

林裕豐指出，「第1鞭下去皮就開了」，之後監獄人員會先上藥止血再打第2鞭，許多人在過程中痛到暈倒，場面極度震撼。

「有效卻殘酷」的刑罰？ 林裕豐嘆：台灣詐騙犯或許該想想

雖然外界普遍批評鞭刑「過於不人道」，但林裕豐表示，在馬來西亞當地社會中，這種體罰被視為最有效的犯罪嚇阻手段。

林裕豐說，「因為這種物理性的痛楚，會讓人產生深刻的警惕」。而面對台灣詐騙猖獗的現況，他也語帶感慨地表示：「台灣可以想一想，詐騙犯真的就鞭了吧。」

