盆栽不見…屋主心碎「裡面有骨灰」警調查也吃驚：80歲阿公偷走的

記者洪正達／高雄報導

讓老翁沒想到的是，他已為沒人順手拿走的盆栽，居然是裝有失主愛犬骨灰的意念盆栽。（圖／翻攝畫面）

高雄岡山區仁義路一間民宅1日發生一起竊案，屋主表示放在屋外的盆栽被人偷走，並進一步表示盆栽是紀念已故愛犬的「骨灰盆栽」才會急得向警方報案，由於盆栽的情感價值無可取代，警方隨即調閱監視器鎖定1名80多歲老翁涉案，並通知他到案說明，訊後依竊盜罪將老翁函送法辦。

岡山分局指出，針對社群平台反映仁義路民宅盆栽遭竊一案，警方高度重視並主動介入，初步了解為民眾紀念已故愛犬的「骨灰盆栽」，具有無可取代的情感價值，雖然失主尚未報案，但員警仍主動調查，隨即調閱監視器過濾可疑人車，迅速鎖定一名80歲老翁涉有重嫌，待失主於1日下午完成報案後，警方隨即通知老翁到案說明。

失主感謝警方主動調查，將他的骨灰盆栽找回來。（圖／翻攝畫面）

老翁聲稱誤以為該盆栽無人所有才會帶回家中，警方隨後將盆栽取回；失主發現心愛紀念物失而復得，對警方的效率與同理心表示萬分感激，老翁訊後依竊盜罪函送橋檢偵辦。

