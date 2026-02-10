



「今天的成品好漂亮，等等可以拍回去給家人看嗎？」在衛生福利部桃園療養院幸福園藝工作坊裡，精神障礙患者阿光完成植栽作品後，開心地向職能治療師詢問，這份簡單的喜悅，背後是重新找回自信與生活希望的開始。

阿光過去病情穩定後，卻在求職路上屢遭挫折，一度對未來感到迷惘，加入幸福園藝工作坊後，他在專業老師與職能治療團隊陪伴下學習園藝與花藝技能，逐步累積工作能力與團隊合作經驗，也從完成訂單的過程中獲得久違的成就感。

一盆植栽一份自信 桃療幸福園藝工作坊以ESG精神陪伴永續就業

依據最新統計，臺灣15歲以上身心障礙人口已超過百萬人，但整體就業參與率仍顯著低於一般人口，顯示身心障礙者在進入職場時，尤其精神障礙者仍須面對疾病影響與社會刻板印象等多重挑戰。

桃園療養院劉瑞軒工友表示，身心障礙者不僅需要培養工作技能，更需要友善與理解的職場環境，而這正是幸福園藝工作坊努力的方向。工作坊成立以來秉持「授人以魚不如授人以漁」理念，透過園藝與花藝訓練，協助學員培養問題解決能力與工作責任感，逐步為回歸社區與職場做好準備。目前學員除參與盆栽與節慶商品製作外，也實際投入院內綠化與環境美化工作，讓復健訓練成果成為社會環境改善的一部分。

桃療表示，幸福園藝工作坊的推動，也回應現今社會重視的ESG永續發展精神，環境面（E）上，透過綠化與植栽改善空間品質，社會面（S）上，促進身心障礙者就業機會與社會參與，治理面（G）上，建立醫療體系與社區合作的支持網絡，讓弱勢族群能被公平對待與長期陪伴。每一盆完成的植栽，不僅是商品，更象徵學員重新站穩人生的一小步。院方也呼籲社會大眾，除了支持購買產品外，一句鼓勵與一個微笑，都能成為他們持續努力的重要力量。

