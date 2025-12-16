一盆植物走向國際！高雄青創「阿金的便秘花園」打造跨國綠植版圖

▲青年局局長林楷軒(右)親訪「阿金的便秘花園」，並與負責人宋致穎(左)交流創業歷程。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】近年園藝「綠手指」風潮席捲全台，愈來愈多人透過種植植栽，為生活空間注入療癒氛圍。位於高雄湖內區的青創品牌「阿金的便秘花園」，以創意植栽與年輕化風格打出市場，在高雄市政府跨局處資源支持下，透過園區經營與國外展會參與，逐步發展為南台灣兼具生產、教育與體驗功能的綠植文化品牌，展現以永續理念連結國際市場的多元可能。

▲青年局局長林楷軒(右)在「阿金的便秘花園」負責人宋致穎(左)的介紹下親自體驗DIY上板的全過程，並了解鹿角蕨的結構與植物特性。

青年局長林楷軒表示，12月1日「阿金的便秘花園」位於路竹區的培育基地發生火災，青年局第一時間透過社群平台表達關心，並於上週三（10日）代表市府前往湖內區店面了解受損情形。所幸此次事件無人傷亡，僅部分溫室設施受損，創辦人宋致穎（園長阿金）已積極投入修復作業，市府也將持續陪伴青創業者，協助穩健重返營運軌道。

▲在青年局參展補助輔導下，「阿金的便秘花園」創辦人宋致穎(左)得以投入更大的資源在培育、行銷方面，降低試錯成本，也有收穫更多稀有品種的研究機會。「阿金的便秘花園」在青年局海外參展補助的協助下，前往新加坡參與2025亞洲水族園藝展。(業者提供)

面對突發挑戰，宋致穎感謝市府團隊到訪關心，並帶領青年局團隊參觀園區，介紹結合植栽展售、實作體驗、教育推廣與觀光機能的整體規劃。林楷軒亦實際參與鹿角蕨上板流程，了解園區以手作課程深化體驗經濟的經營模式。

▲「阿金的便秘花園」位於路竹區的生態培育基地於12月遭遇火災，青年局長林楷軒(左)特別前往慰問並致贈鳳梨酥跟彈珠汽水，祝福業者災後復原順利，生意興旺。

林楷軒指出，高市府透過跨局處政策資源，協助青創業者從產業培育、品牌經營到市場拓展，逐步形成完整支持體系。其中，青年局推動的「參展補助」設有國外參展項目，最高可補助10萬元，鼓勵青創品牌結合永續議題走向國際；農業局亦透過青農相關計畫，支持園區轉型與農業加值發展。「阿金的便秘花園」正是跨局處合作、共同扶植青年創業的具體成果。

在青年局參展補助支持下，「阿金的便秘花園」於2025年參與新加坡「亞洲水族園藝展」，將鹿角蕨等特色植栽與品牌理念帶上國際舞台，透過實體展會交流與市場對接，提升品牌能見度，也讓國際市場看見台灣青創在園藝產業的創新實力。

▲「阿金的便秘花園」內種滿各式綠植盆栽，透過層次陳列與自然光線，營造出兼具綠意盎然的植感空間。

宋致穎自小對植物展現高度興趣，高中時期即嘗試進口較為少見的植物種子進行研究，並同步經營網路通路，後續引進鹿角蕨、空氣鳳梨、龜背芋等植栽，從陽台種植起步，逐步發展為擁有栽培區、門市區、組培實驗室、教學教室與完整體驗動線的多功能園區。他表示，「我們不只是植物店，而是希望打造一個園藝文化品牌」，透過自育種、組培到量化生產的垂直整合能力，結合年輕化風格與多元通路布局，成功跳脫傳統植栽店的經營框架。

「阿金的便秘花園」在社群平台亦具高度影響力，透過穩定內容經營，累積大量植物愛好者關注。談及創業歷程的挑戰，宋致穎坦言，初期曾被質疑植物難以形成規模化品牌，甚至不被看好能走向國際，但他選擇以專業累積與系統化生產回應質疑，「不是市場被說服，而是被成果吸引。」

他也感謝市府透過參展補助與相關政策，降低品牌拓展市場與進軍國際的門檻。對青創業者而言，展覽是產品驗證與市場溝通的重要場域，補助機制讓品牌能將更多資源投入產品與品牌本身，讓優質青創被世界看見。

展望未來，「阿金的便秘花園」將持續布局海外電商、國際代理、品牌聯名與海外快閃展，並規劃拓展日本、韓國、馬來西亞與印尼等市場，在國際舞台推動台灣園藝文化，讓植物成為連結世界的生活語言。

青年局補充，參展補助提供青創業者站上舞台的關鍵機會，即使品牌仍在草創階段，也能透過參展與各界交流，有助品牌持續創新並提升市場曝光度；明年度參展補助將於近期公告上線，歡迎有志青創團隊密切留意、踴躍申請。（圖╱高市府青年局提供）