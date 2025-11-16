盆滿缽滿 川普5週內買入債券價值上看逾百億台幣

2025年11月12日，美國總統川普在白宮橢圓形辦公室簽署撥款法案，為美國史上最長的政府關門 43天劃下句點，期間有大量公務人員被迫無薪上班。美聯社



據美國官方15日公布的財務披露，總統川普在8月下旬至10月初的五個星期內，購入了價值至少8200萬美元（約25億元台幣）的市政債券或企業債券，其中一些企業正是美國政府政策的受惠對象。如果以各申報筆數的最大值計算，川普購入的債券總價值可能逾3.37億美元（約103億元台幣）。

路透社報導，據美國官箴局（U.S.Office of Government Ethics，直譯為美國政府道德辦公室）公布，川普在8月28日至10月2日間，共進行逾175筆金融交易。

根據美國1978年制定的《政府道德法》，並未要求明列每一筆交易的具體金額，可以只提供範圍。依照川普申報的文件，這175筆交易當中購入的債券，至少價值8200萬美元，最多則可能超過3.37億美元。

這些新購入的債券大部分是市政債，即地方政府、和其他與公共機關有關聯的實體所發行，不過也包含了多個行業，其中一些是從川普政府政策中受惠的企業。

2025年11月12日，美國總統川普在白宮橢圓形辦公室簽署撥款法案，為美國史上最長的政府關門 43天劃下句點，眾人為他鼓掌。美聯社

川普收購的企業債券包含博通（Broadcom ）、高通（ Qualcomm）等晶片商、臉書母公司Meta等科技公司、家得飽（The Home Depot）和CVS保健（CVS Health）等零售商、高盛（Goldman Sachs）和摩根士丹利（Morgan Stanley）等金融服務商。

在川普指示下，美國政府今年收購了英特爾的10%股份，川普也購入英特爾的債券。

川普8月下旬購入摩根大通等多家投資銀行的債券，近日，川普要求司法部調查摩根大通與美國已故淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的關係；川普本人和美國前總統柯林頓（Bill Clinton）都在艾普斯坦電郵紀錄中出現過數百次，不過川普僅下令調查艾普斯坦和柯林頓的關係，沒下令調查他自己。

至於這些投資有沒有利益衝突的問題，川普政府過去曾表示，川普一直按照規定披露其投資信息，他本人及其家人不參與投資組合的管理，而是由第三方機構負責。

根據8月的公開財務資訊，川普今年1月20日重返白宮後，已購入逾1億美元債券。根據今年6月提交的披露文件，這些投資即使不是他本人參與管理，最後的利潤仍是歸他所有，因此依然存在潛在利益衝突；根據路透社計算，川普6月披露的總資產至少為16億美元。

