益張公司滿足倉儲物流客製化需求

全球商用置物設備廠益張 (8342）召開法說會指出，公司十幾年前即布局特殊材質產品開發，在醫療院所及諸多應用市場，近期已廣為接受及擴大應用。受惠於長期耕耘，公司在產品設計開發、製程技術上，均已建立明確優勢，近十年來特殊材質產品出貨比重穩健提升，顯示市場接受度及需求持續攀升。

益張近年亦積極深耕國內，推出以「OGEE 移動式倉儲」為核心的自有品牌系列產品，包含客製化AGV棧板、電控式移動倉儲，同時，搭配自主開發的倉儲管理系統，從存儲、搬運到智慧化管理，切入多元客戶場域應用。公司以「可移動、可擴充、可模組化」為產品開發主軸，提供一站式服務的物流倉儲解決方案，近十年來在國內封裝測試大廠、金融機構、醫療院所及品牌保養品產業，都有益張服務的案例，顯現在快速變動環境下，益張能滿足客戶對智慧倉儲物流功能性客製化的開發需求。