益張前3季4.02元 開發自有品牌OGEE方案有成

【記者柯安聰台北報導】益張(8342)公布114年第3季財報，累計114年第3季合併營收11.75億元，年減2.7%，合併毛利率25.82%，較113年同期25.48%提升0.3%，歸屬於母公司業主之淨利為1.35億元，每股稅後盈餘為4.02元。



第3季合併營收為3.98億元，較113年同期4.08億元，年減2.4%。合併毛利率23.28%，較113年同期24.68%下降1.4%，歸屬於母公司業主之淨利為5607萬元，每股稅後盈餘為1.67元。



益張指出，第3季受新台幣匯率升值、醫療照護客戶調節上半年出貨庫存影響，導致合併毛利率較第2季下降3.72%，但透過原物料行情低點備料策略，已先行鎖定較低成本庫存，並將於第4季開始投入，再加上第4季醫療照護客戶有開始恢復出貨，且第4季為傳統出貨旺季，營收及毛利率都有機會較第3季提升。



益張表示，近5年來深耕特殊材質(不銹鋼)，以及特殊應用領域的開發，在很多倉儲物流的需求都已逐步採用不銹鋼材質產品，因此在歐美都有成功開發新應用的客戶。



此外不銹鋼為高單價金屬，對提升益張整體的銷售金額亦有所助益，同時隨著原料採購的經濟規模效益，也拉升益張近幾年來整體的毛利率水準。



益張近期也在國內推展自有品牌OGGEE移動式倉儲組，該系統為益張自行設計開發，具有提升空間使用效率，及組裝便利不破壞地板的特點。該系統益張也有取得關鍵技術專利，因此近幾年在國內電子科技廠、金融機構及醫療院所內都有所建置應用。



另在特殊功能應用的倉儲及物流產品，舉凡AGV搬運車用載具、自動倉儲系統用棧板、晶圓減震推車等，益張公司都能提供解決方案，滿足客戶整體的需求。



益張持續邁向高附加價值的特殊應用產品發展策略，希望能在置物及物流的應用領域擴展規模，除可提升整體獲利水準，也將建立更強的企業競爭力。（自立電子報2025/11/6）