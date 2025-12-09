益智遊戲節目迎千集 曾國城徐乃麟喊共體時艱

（中央社記者洪素津台北9日電）藝人曾國城、徐乃麟等人主持的益智遊戲節目「天才衝衝衝」迎千集，徐乃麟坦言電視行業辛苦，感謝節目收視率穩定走到現在；曾國城則對訪問有陰影，僅說共體時艱，不敢喊加薪。

藝人曾國城、徐乃麟、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱主持節目「天才衝衝衝」，今天錄影時舉辦記者會歡慶節目1000集。徐乃麟坦言看到節目可以錄19年、1000集很感動，「電視行業很辛苦，關得多開得少，有些甚至沒有開，但我們收視率穩定，主持群也很有默契，內容又寓教於樂，我們會繼續努力。」

廣告 廣告

被問到加薪話題，曾國城、徐乃麟異口同聲說共體時艱。徐乃麟表示，節目行之多年，可以繼續服務很開心。曾國城先前就是在該節目受訪時發言不慎，丟了益智節目「一字千金」主持棒，今天他笑說：「這裡是案發現場，不敢亂講話，我也不會喊加薪。」

籃籃分享，自己從小嫻、艾莉絲主持時期就開始看節目，「沒有想過我會來主持。」至於和資深主持人胡瓜、曾國城、徐乃麟合作感想，籃籃表示，3名演藝圈大哥都各有特色，都是她心中的第1名。（編輯：張雅淨）1141209