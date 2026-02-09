益生菌不是吃越多越好 她腹脹多年改不了！醫揭腸道失衡「常見陷阱」

【記者黃泓哲／台北報導】50歲的朱小姐是行政人員，自認生活算健康，平日外食多選低碳或標榜健康的餐盒，週末也固定騎腳踏車、爬山運動。但多年來，她卻幾乎天天被腹脹困擾，特別是吃完飯後更明顯，近1、2年便秘情況惡化，甚至得靠瀉藥才能排便，讓生活品質大受影響。

為了找出原因，朱小姐曾做過腸胃鏡檢查，結果一切正常。她也嘗試補充益生菌、增加蔬菜攝取，希望改善腸道狀況，沒想到症狀不但沒好轉，反而「越吃越脹」。經朋友介紹，她轉而到整合醫學門診，透過詳細問診與腸道功能檢測，才發現問題並不在腸道結構，而是消化與菌相出了狀況。

檢測顯示，朱小姐的胰臟消化酵素分泌不足，食物無法充分分解就進入腸道，容易被細菌過度發酵產生氣體，造成脹氣；同時也發現腸道內存在不正常的發酵狀態，推測與小腸菌叢過度增生有關。這也解釋了為何她補充一般益生菌或大量吃菜，反而讓腸胃更不舒服。

醫師與營養師為她量身規劃「先提升消化力、再調整菌相」的策略，先補充消化酵素減輕腸道負擔，再逐步重建腸道菌相與飲食內容。調整後短短1、2週，朱小姐明顯感覺腹脹改善、排便變順。專家也提醒，腸道問題不能只壓症狀，找出根本原因、用對方法，才能真正擺脫長年反覆的不適。

