益生菌助稻田大減排 雲林低碳稻作成果亮眼

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】為落實2050淨零排放目標並推動農業低碳轉型，雲林縣政府持續深化農業減碳行動。身為全國重要農業大縣，雲林稻作面積廣大，水稻田在長期湛水與化學肥料使用下，容易產生甲烷、氧化亞氮及二氧化碳等溫室氣體。縣府近年積極導入科研技術，將減碳理念落實於農業生產，發展兼顧環境永續與農民收益的低碳農業模式。

縣長張麗善表示，面對氣候變遷與極端氣候衝擊，農業必須加速轉型，朝向低碳與負碳發展。（圖／雲林縣政府提供）

縣府與國立中興大學生命科學系林幸助終身特聘教授研究團隊合作，並媒合大埤鄉青農謝志坪，在0.6公頃水稻田導入益生菌液態肥進行友善栽培，作為低碳稻作實證場域，同步監測水稻生長期間的溫室氣體排放情形。歷經兩年試驗，結果顯示施用特定益生菌製劑，不僅能明顯降低溫室氣體排放，也有助於提升水稻產量，為農業減碳與氣候調適提供具體可行的解方。

雲林縣推動低碳稻作計畫，透過施用特定益生菌製劑，降低水稻田溫室氣體排放。（圖／雲林縣政府提供）

研究數據指出，施用益生菌的水稻田，全年甲烷排放量減少81%、氧化亞氮排放量減少68%，二氧化碳排放量亦降低77%。在生產效益方面，第一期與第二期稻作產量分別提升1.8%與10.2%，顯示益生菌可能透過改善土壤健康、促進根系發展與營養吸收效率，帶動作物生長表現。

縣府近年積極導入科研技術，將減碳理念落實於農業生產，發展兼顧環境永續與農民收益的低碳農業模式。（圖／雲林縣政府提供）

為擴大減碳效益並促進社會參與，縣府結合玉山碾米廠進行加工，並透過大自然交易平台股份有限公司媒合企業參與，共有9家企業響應溫室氣體減排與永續農業推廣計畫，以實際認購行動支持低碳稻作。參與企業涵蓋餐飲、製茶、工程、印刷與投資等領域，展現企業投入ESG與支持永續農業的具體成果。

擴大減碳參與企業涵蓋餐飲、製茶、工程、印刷與投資等領域，展現企業投入ESG與支持永續農業的具體成果。（圖／雲林縣政府提供）

縣長張麗善表示，面對氣候變遷與極端氣候衝擊，農業必須加速轉型，朝向低碳與負碳發展。益生菌低碳米是雲林成功將科研成果導入農田，並串聯青農與企業的實例，不僅提升農產品附加價值，也讓企業能以實際行動參與減碳，實現環境、經濟與社會共好的目標。

縣府未來將持續透過政策引導、技術輔導與通路媒合，擴大環境友善稻作推廣範圍，並結合碳管理與ESG機制，提升雲林農業整體競爭力。（圖／雲林縣政府提供）



計畫處指出，益生菌低碳米不只是一項農產品，更是一套可量化、可複製、可推廣的低碳農業模式。縣府未來將持續透過政策引導、技術輔導與通路媒合，擴大環境友善稻作推廣範圍，並結合碳管理與ESG機制，提升雲林農業整體競爭力，逐步形塑從生產、加工到消費的低碳農業價值鏈。

