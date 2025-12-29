益生菌原料180公斤逾期半年 加重開罰24萬

（中央社記者陳婕翎、蔡孟妤台北29日電）食藥署今天公布114年益生菌及藻類等微生物來源製造業者稽查結果，發現有益生菌業者倉庫2項原料逾期，總計逾180公斤，多數過期達半年，地方衛生單位加重開罰24萬元。

衛生福利部食品藥物管理署聯合地方政府衛生局，執行114年益生菌及藻類等微生物來源製造業者稽查專案，總計抽驗61件成品及原料，檢驗食品中微生物衛生標準、菌種鑑別及環氧乙烷等項目，檢驗結果均與規定相符。

另查核46家業者，部分業者有未達「食品良好衛生規範準則」（GHP）等缺失，皆已限期改善完成；1家貯放逾期原料及未設置衛生管理人員，已依法裁處，並已完成原料銷毀；1家業者食品業者登錄系統登錄不實及食品追溯追蹤系統申報不實，已依法裁處。

針對貯放逾期原料業者，食藥署南區管理中心主任魏任廷今天接受媒體聯訪時表示，這是高雄市三凡生技研發股份有限公司的違規情況，屬於違規情節較重，稽查人員在8月7日赴現場檢查時，發現倉庫儲存的原料中，有2項已過期。

魏任廷說明，逾期原料分別為1桶20公斤的「丹蔘發酵液」，合計9桶，保存標示日期為今年2月6日；另外為1桶1公斤的「酵母鉻」，共計1桶，效期為今年4月1日，均已逾期。

魏任廷表示，根據業者的說法，因庫房管理較為疏忽，雖然計劃銷毀過期原料，但一直未進行清理。貯放逾期原料或成品，涉違反食安法第15條規定，可處新台幣6萬元至2億元罰鍰；由於業者有2項過期原料未處理，衛生局因此對業者加重處罰，最終裁罰金額24萬元。

對於此次稽查，中央社記者致電三凡生技研發股份有限公司，該公司表示，過期原料現均已清理完畢。（編輯：吳素柔）1141229