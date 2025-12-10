盛世心情讀小說，戰時標準品人物

零日攻擊全美首映。圖片來源：中央社

⊙陳詩寧

從十一月底中國對日本的旅遊限制，演變到十二月初的軍機鎖定，情節發生之快，令人想到上個世紀一本小說《獵殺紅色十月》。這本美國暢銷軍事小說家湯姆克蘭西的作品，描述冷戰期間蘇聯核子飛彈潛艇艦長違背命令，想將裝載最新型核子飛彈的潛艦「紅色十月號」駛向美國，過程引發兩大陣營緊張與猜測。如今看新聞中國航母遼寧號繞沖繩島，艦載機照射日戰機，竟有滿滿的即視感。

1.前日本自衛隊山下裕貴的《雷擊行動》

歲末年初，不妨來多讀一些當代小說，看看今昔有何區別。早在2020年就出版的日本小說《雷擊行動》，對日本有獨到見解的觀察家Joel在今年高市早苗當選首相前，就寫了詳細的書評。Joel認為這本書「實際卻更像一份面向大眾的國安情勢簡報，目的在於喚起對台灣有事連動風險與混合戰威脅的集體認知。」

在曾任沖繩自衛隊的作家筆下，這部作品的開場就是最近浮上檯面的沖繩列島。先是在沖繩外海發現不明潛艦，隨後自稱琉球獨立團的武裝人員強行降落並占領位於宮古島與石垣島之間的多良間島，接著敵方就以電磁脈衝攻擊癱瘓通信，把島嶼徹底孤立。

Joel評論「在這個鋪陳中，挑戰不只來自火力，更來自制度設計與民主政治的決斷遲滯，侵襲方所需的不過是時間差 。」而更令人驚懼而感覺切身的是，「多良間島之變只是為了塑造戰場環境、遮蔽主攻方向的整備動作，真正的主題是圍繞台灣的攻勢設計。」

看了這本小說，將不意外為何高市首相會坦承「台灣有事，日本有事」，更是「日本有事，台灣有事」，第一島鏈家族的民主、富裕和脆弱全部鑲嵌在更大的地緣政治的戰略拼圖中，無人可置身事外 。此外，書中對於中國美女間諜的描述和生化武器「自白劑」的安排，看似不致命的一根針刺破自以為安全的體制防護，也讓人覺得會心了解，確有可能。

2.台灣作家朱宥勳的《群島有事》

第一島鏈不只日本群島、沖繩列島是島嶼構成，台灣內部也有自己的島嶼組合。作家朱宥勳繼《以下證言將被全面否認》的寓言風格之後，第二本關於台海危機的作品《群島有事》採取更加真實的風格，將焦點集中在離中國只有數十公里的的昔日前線金門與馬祖。

小說中講述馬祖出身的記者曹以欽，在金門從事反對「金廈合併施政」的行動，不料卻神祕死亡，由他的死揭開一場更大圖謀的序幕。在金門被中國迅速占領後及後續的馬祖保衛戰中，讓人不免思考更加血淋淋的命題：「群島有事是台灣有事嗎？或台灣有事是群島有事嗎？」

以今日金門立委在立法院的表現，金馬是否能夠選出顧全台灣整體大局的民意代表，實在令人悲觀，但新一代年輕人在離島的努力也絕非毫無痕跡，朱宥勳的作品展現了十足的同理心與溫暖。另外，國際橋牌社宇宙第一部電影《國運之戰》已經開拍，期待未來能展開更多的討論。

3.台灣劇集《零日攻擊》

試問，如果你我不是軍事家，不是政治人物，看這些小說除了當無聲的老百姓之外，是否能夠投射更多的自我認同？台灣劇集《零日攻擊》將時間設定在台灣晦暗一刻社會各界的故事。

例如其中一集，令人喜愛的演員連俞涵飾演一位電視台主播，在總統大選後的緊張局勢下，因協助前男友（高橋一生飾）處理涉及中國滲透的關鍵資料，被捲入一場媒體諜報危機，被迫在收視壓力與洩漏國家機密的風險間掙扎。在晦暗一刻，電視台和故宮相比，哪一個更是需要保護的關鍵基礎設施？不禁讓曾任記者的筆者產生疑問。

不約而同，前公視總經理馮賢賢最近發文想起一件小事，她說公視剛開播不久有一個初出茅廬的年輕同事跟她說夢見解放軍攻台，佔領了公共電視，她當時覺得匪夷所思。馮賢賢提到，「十幾年過去，情況已急轉直下到中國攻台時間表曝光。」「如果有一天，如果有一天，新聞台公然成為共軍宣傳管道，摧毀民心士氣，政府如何斷然處置，有劇本嗎？」

既真而假，如夢初醒。也許就如觀察家Joel對電視劇《零日攻擊》的看法，「他們最大的價值在於把艱澀的戰略議題講出來，讓非軍事背景的公民也能進入討論，從電磁攻擊到資訊戰再到混合認知戰，包括法律授權與決策時序的瓶頸，都能被具體化。」如此一來，做戲劇的電視人和看戲劇的觀眾，也算進到整個劇本的一部分。

4.在沙發上觀看自己的戰爭 沒有人是路人的我們

看夠了離島航母無人機，闔上書本，滑掉手機，也許大部分時刻，我們只想甩掉陰影，站起來去做自己的事。又或許，從沙發上站起來的我們，其實也在書中看到我們自己可以做的事，看看身邊的家人和朋友，感謝每個人的相知相逢，「每個人都是精彩的歷史劇中人」，一起度過台灣的運命獨特的一段。

作者為二十年來企業創作二刀流，去哪裡始終不忘記者和企業人的雙重身分。從外派中國到矽谷分公司，由太平洋東西兩岸回望台灣，文化與生態如珍寶發光，傳產和數位經濟並列爭輝，正在寫作新書《末代台幹》。

