盛世美顏主播王偊菁 全身紅吱吱藏辛酸內幕

〔記者林南谷／台北報導〕三立新聞台《前進新台灣》主持人王偊菁擔任主持期間自封「盛世美顏」，已婚育有2女的她，平時忙著主持政論節目，一回到家秒變賢妻良母，現在也到了要督促女兒們功課時刻了。

今(16)日一大早，賢妻良母不忘在臉書發文自誇善盡好媽媽責任，她娓娓道來：「今天對我來說是一個重要的日子，『媽媽』終於要考完期末考，這幾天文昌廟擠滿了要準備學測的考生，『媽媽』想說幫2小女去臨時抱個佛腳。」

一到文昌廟，王偊菁遇到總幹事大哥，對方問她：「怎麼那麼剛好？」王偊菁笑瞇瞇回：「對啊，小孩要考試了。」大哥又問要考什麼？王偊菁表示明天考生活，但立刻被虧：「妳嘛太緊張！」她又補一句：「還有國語數學英文。」

廣告 廣告

雖然被虧，盛世美顏竟連笑6個「哈」自我安慰：「祝福各位家長的小孩都考得好，不辜負家長都重唸一次國小國中高中，我國小已經念3次。」她口中的3次，就是自己1次，2個女兒各1次。

【看原文連結】

更多自由時報報導

孫藝真慶生！玄彬3歲兒唱生日快樂歌 催促媽媽「快吹蠟燭啊」

凜冬迎財神！農曆年前「4生肖」悄悄賺大錢

「姐姐中將」退伍後華麗轉身 陳育琳接任「這個協會」副理事長

韓劇驚見台灣人！竟是跨國販毒集團首腦 連玄彬都找他合作

