「盛世美顏」王偊菁辣翻 代班主持《驚爆新聞線》有亮點

〔記者林南谷／台北報導〕三立新聞台主播、《前進新台灣》主持人王偊菁自封「盛世美顏」，年過40已婚育有2個女兒，外貌身材依舊水噹噹，螢幕前、私底下都擁有一票死忠粉絲。

昨(31)和今日，王偊菁透露替前主播呂惠敏代班主持《驚爆新聞線》，特別在臉書曬出今年三尾牙穿搭亮麗服裝，卻故意說 :「我開玩笑的。」最後不忘要大家笑納，「晚上九點記得收看。」

爆笑的是，王偊菁高調對外宣布個人行程與主持節目時間表，讓「前同事」、積極投入台北市議員選舉的「揭弊女神」馬郁雯搞笑留言：「妳是誰？」本尊王偊菁火速跳出來回應：「A-lin。」

