盛唐中醫「鉛中毒」害腦部受損40％ 台中市前議長張宏年73歲離世

盛唐中醫爆發鉛中毒案後，台中市衛生局到診所查扣處分並送驗。資料照片



台中知名中醫診所「盛唐中醫」、「九福中醫」2020年鉛中毒案，其中一名受害人是台中市議會前議長張宏年，造成張宏年血中含鉛量一度高達360微克／100c.c.，歷經中毒事件後，張宏年腦部受損超過四成，淡出政壇，由兒子張彥彤接棒議員。沒想到，張宏年今天（12／16）傳出離世消息，享壽73歲。

2020年造成台中市議會前議長張宏年、議員張彥彤一家四口等46人不適，原因發現被害人都服用了「盛唐中醫診所」開立的中藥。事發後，張彥彤曾召開記者會難過地表示，父親是鉛中毒指數最高的，腦部受損超過40％，表達能力出問題、四肢無力、骨質疏鬆嚴重。而近年來，也已鮮少在公開場合見到張宏年身影。

台中市議員張彥彤，低調證實父親張宏年死訊。翻攝張彥彤臉書

一審時盛唐中醫院長呂志霖（原名呂世明）被重判7年6個月，雖支付1485萬餘元跟19名被害人和解，但仍有被害人不願和解，高等法院台中分院二審宣判改判呂志霖應執行5年徒刑、2年徒刑，可易服勞役。

張宏年死訊傳出，政經台中地方政壇。今天清晨，兒子張彥彤要叫醒父親時，竟發現張宏年已經無生命跡象，明顯死亡。對此，家屬也忍痛低調證實，但不願多談。

