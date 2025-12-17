盛唐案！中市前議長張宏年逝 家屬要求解剖查死因

前台中市議長 張宏年，16日清晨在家中過世，享壽73歲，他的兒子台中市議員張彥彤，低調處理後事，畢竟5年前爆發的盛唐中醫一案，張宏年因為服用盛唐中醫的藥粉，導致鉛中毒，腦部受損4成，如今爸爸過世，家屬要求解剖，釐清死因。

台中市前議長張宏年於16日清晨在家中辭世，享年73歲。根據了解，他的兒子、現任台中市議員張彥彤在當天早上準備叫父親起床吃飯時，發現父親身體已經冰冷，沒有生命跡象，已明顯死亡。面對父親的驟然離世，張彥彤快步走進生命會館，全程不發一語，默默陪伴父親走完人生最後一程。

張宏年的死因目前在家屬心中仍是一個問號。事實上，張家與醫療糾紛有著痛苦的過往。5年前，張彥彤曾公開指控，他父親因長期自費服用盛唐中醫診所院長呂世明開立的含硃砂中藥粉，導致嚴重鉛中毒住院，甚至造成腦部受損約4成。不僅張宏年，其他家人也因服用同樣的中藥粉而出現不同程度的鉛中毒症狀。

此事件爆發後，相繼有不同受害者站出來指控，清查結果顯示總計有38人鉛中毒。今年3月，盛唐中醫案二審宣判，包含盛唐中醫、九福中醫負責人呂世明（後來改名為呂志霖）和洪彰宏都獲得減刑，而涉案的歐姓藥商也從原本的6年改判為4年2個月。

在民事賠償方面，由於被害人數眾多，台中市政府代位求償，依消費者保護法請求5倍的懲罰性賠償金，賠償金額高達12億7千多萬元。當時張彥彤曾表示，不管刑事判決結果如何，他們都不會和解。如今父親離世，家屬已要求解剖，希望能釐清確切死因。

