盛夏消暑首選 鶯歌陶博館戲水池6/17沁涼開放

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「萌萌動物迴力車」DIY，帶領4至10歲小朋友使用輕質土，捏出超可愛迴力車。

▲「萌萌動物迴力車」DIY，帶領4至10歲小朋友使用輕質土，捏出超可愛迴力車。

炎炎夏日何處去？新北市立鶯歌陶瓷博物館十日宣布，最受親子青睞的「水廣場戲水池」將於六月十七日起至八月三十日正式開放。今年館方更針對戲水池地板進行防滑升級，並同步開放園區沙坑，打造結合玩水、手作及藝術鑑賞的一站式消暑聖地，歡迎民眾免費入園體驗。

陶博館館長張啟文表示，陶瓷藝術園區的水廣場不僅是親水設施，更展現了陶藝與生活結合的藝術氛圍。為確保戲水品質與安全，戲水池開放時間為每周三至周五上午九時三十分至下午五時；周六、周日及國定假日則延長至下午六時。館方特別提醒，每周一、二為定期保養日，暫停對外開放。

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除了戲水消暑，陶博館亦推出豐富的夏季限定陶藝課程。自七月一日起，館方針對十歲以上民眾開設「甜甜一夏．帶籽西瓜盤」體驗，透過捏塑與彩繪，打造兼具趣味與實用的特色陶盤；四至十歲的小朋友則可參與「萌萌動物迴力車」課程，運用輕質土等多元媒材，創造專屬的創意玩具。

此外，假日期間更有經典的「腳踢轆轤」工藝示範，以及香氣四溢的「柴燒窯烤麵包」供民眾享用，館內亦同步舉辦多項展覽，提供民眾室內外兼具的藝文消暑行程。

館方特別呼籲，家長務必全程陪伴孩童戲水，並遵守現場規範，避免在池畔奔跑、攀爬，並請愛護水池內之陶瓷球體藝術品。目前陶藝課程已開放線上報名，名額有限，額滿為止，民眾可逕洽陶瓷學院網站查詢。