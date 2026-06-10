盛夏消暑一日遊 陶博館戲水池6/17–8/30沁涼開放

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「陶博館水廣場戲水池」將於6月17日起至8月30日開放。（陶博館提供）

「甜甜一夏．帶籽西瓜盤」DIY，10歲以上民眾動手捏塑及彩繪紅肉或黃肉西瓜盤。（陶博館提供）

「萌萌動物迴力車」DIY，帶領4至10歲小朋友使用輕質土，捏出超可愛迴力車。（陶博館提供）

最受大小朋友期待的消暑聖地「陶博館水廣場戲水池」將於6月17日起至8月30日開放，搭配陶藝DIY課程手作系列體驗，從戶外戲水到室內捏陶，讓大家可以在陶博館內玩樂一整天。戲水池開放時間為每周三至周五9時至17時，周六、周日與國定假日延長至18時，周一、二定期保養暫停開放，民眾皆可免費入園消暑。

陶博館館長張啟文表示，陶瓷藝術園區的水廣場不只是消暑設施，更是將陶藝與生活完美結合的藝術樂園。為了讓小朋友玩得更盡興、家長更安心，今年特別針對戲水池地板進行升級與改善，大幅提升防滑的安全性，園區兒童遊戲沙坑區也同步開放。除了享受玩水的涼爽樂趣，更有豐富的陶藝手作課程與在地美食，讓民眾在館內享受一整天充實又優質的消暑行程。

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7月1日起，陶博館也同步推出陶藝DIY課程，針對10歲以上民眾開設夏季限定的「甜甜一夏．帶籽西瓜盤」，可捏塑陶盤並彩繪上紅肉或黃肉西瓜，點綴上一粒粒黑亮的西瓜籽，逗趣又實用；4至10歲的小朋友可參加「萌萌動物迴力車」DIY運用輕質土多媒材，創造出專屬的玩具，陶藝DIY課程讓大小朋友動手捏塑出繽紛可愛的小陶器，裝載夏日回憶。

陶博館表示，假日還有令人驚嘆的「腳踢轆轤」神技示範，及深受大家喜愛的「柴燒窯烤麵包」也同步飄香，邀請大家走進陶博館，享受結合玩水、手作、看展及美食的藝術消暑一日遊。