盛岡車站不用排隊的冷麵店！隱身B1的平價老牌選擇，實測口感與心得大公開

日本岩手縣｜盛岡冷麺 寿々苑

到盛岡旅行時，吃了兩家盛岡冷麵，身為盛岡三大麵之一的冷麵，確確實實的擄獲我的心，

很喜歡盛岡冷麵那Q彈到不行的麵體，加上第一家吃的盛樓閣很滿意，

後面幾天想不到吃什麼時，就會來找冷麵吃。

盛岡吃的第二家冷麵是壽壽苑，位於盛岡車站大樓 フェザン南館B1F，

印象中看過有網友介紹過，google評論也不低，重點是不用排隊！

日本岩手縣｜盛岡冷麺 寿々苑

日本岩手縣｜盛岡冷麺 寿々苑

門外有壽壽苑餐點的模型可以參考。

日本岩手縣｜盛岡冷麺 寿々苑

壽壽苑店內不大，就是中規中矩的普通餐館大小，燈光比較暗一些。

廣告 廣告

日本岩手縣｜盛岡冷麺 寿々苑

壽壽苑的菜單，餐點品項跟盛樓閣無法相比，但就是可以簡單解決一餐的好去處。

日本岩手縣｜盛岡冷麺 寿々苑

直接點了最貴的カルビ盛岡冷麺，精緻、配色佳，賣像不錯。

日本岩手縣｜盛岡冷麺 寿々苑

日本岩手縣｜盛岡冷麺 寿々苑

冷麵的麵條Q勁十足，但沒盛樓閣來的那麼硬，應該是大部分人都可以接受的。

日本岩手縣｜盛岡冷麺 寿々苑

可惜牛肉偏老偏硬，好失望。

日本岩手縣｜盛岡冷麺 寿々苑

盛岡冷麺就是基本款，有沒有肉就差了600日幣。

日本岩手縣｜盛岡冷麺 寿々苑

蠻特別的ピビン冷麺，用石鍋拌飯的料來製作冷麵，味道上挺清爽的，

很重的菌菇味跟菜味，不是很喜歡就是。

日本岩手縣｜盛岡冷麺 寿々苑

說真的，壽壽苑的冷麵個人覺得一般，沒到特別喜歡的程度，當然最喜歡的還是盛樓閣，

雖然盛樓閣的價位較高，但口感跟肉質上都讓人驚艷，如果只會考慮吃一家盛岡冷麵，

那麼還是推薦找家好吃的試試，這家比較不合我胃口。

日本岩手縣｜盛岡冷麺 寿々苑

盛岡冷麺 寿々苑

所在地址：日本岩手県盛岡市盛岡駅前通1-44 盛岡駅ビル フェザン 南館 B1F

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 10:00-22:00

店家電話：019-652-7722

文章來源：Irene's 食旅．時旅