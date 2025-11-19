盛弘：經營綜效逐漸顯現 布局智慧醫療平台

（中央社記者何秀玲台北19日電）盛弘醫藥董事長楊弘仁今天表示，旗下各事業機構經營綜效逐漸顯現，本業獲利明顯回升；響應政府健康台灣政策，盛弘啟動智慧醫療平台布局，健康台灣深耕計畫敏盛執行中心將於20日揭牌，目標打造桃園在宅醫療與遠距照護的智慧醫療網絡。

盛弘醫藥今天召開法說會，說明前3季營運成果並揭露健康台灣深耕計畫的執行進展。

楊弘仁表示，盛弘持續進行子公司業務整頓與績效整合，轉投資事業虧損收斂，本業獲利顯著回升，今年第3季營收新台幣11.07億元，年減3.69%，歸屬母公司淨利3102萬元，年增85.26%，每股純益（EPS）為0.23元。

廣告 廣告

盛弘今年前3季營收32.32億元，年增0.55%，因去年同期出售大園敏盛業外收益貢獻基期較高，今年前3季歸屬母公司淨利8997萬元，年減19.99%，EPS為0.65元。

楊弘仁說，盛弘已建構醫療產業數位轉型與健康照護導入AI的生態系統，推動智慧醫療，集團響應健康台灣政策，於敏盛經國總院成立「健康台灣深耕計畫執行中心」，將在20日揭牌運作。

他指出，健康台灣執行中心將統合敏盛醫院與智慧健康管理中心，進行健康台灣深耕計畫，同時攜手盛弘醫藥子公司方鼎資訊與醫電數位，共同發展數位健康智慧醫療相關服務，並邀中華電信子公司是方電訊與依德科技等多家資通訊業者，共同打造次世代數位醫療平台。

盛弘將整合各家子公司，包括躍獅連鎖藥局與哈佛健診、竹科員診等豐厚的醫療服務資源，打造全台第一個從居家機構到醫療院所的智慧醫療全人照護生態系；楊弘仁說，預計在桃園地區連結敏盛體系相關單位、地區醫院、基層診所、長照機構等超過50家機構，達成在宅醫療與遠距照護的智慧醫療目標。

他也表示，盛弘旗下躍獅連鎖藥局除了深入社區健康服務，躍獅健康所創建的好鄰居藥業聯盟也展現聯合採購優勢，今年聯盟藥局採購金額與家數皆穩定上升，前3季採購金額年增10%以上。

楊弘仁說，好鄰居藥業聯盟現階段核心模式為擴大藥局採購規模，長期戰略意義在於建立規模平台，彙整採購數據，釋放藥師產能，將藥師從繁瑣的議價與庫存管理中解放，轉而提供更高價值的專業服務。（編輯：楊蘭軒）1141119