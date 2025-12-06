盛日澄清豐原儲能場疑慮 強調合法合規、設備安全並持續與社區溝通

CNEWS195251206a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

針對近期外界對台中豐原儲能場建置案的各類討論，盛日儲能發布聲明，針對安全性、土地使用、民意回饋與社區溝通四大面向提出說明，強調本案各項程序均依法進行，設備符合國際安全規範，並已持續與居民溝通超過一年。

盛日表示，外界將本案與香港大樓火災、韓國鋰電池工廠事故相提並論，容易造成錯置類比。公司強調，香港事故是因建築外牆材料失火，並非儲能設備；韓國事件則發生於化學製程的電池生產工廠，與本案「已製成電池、無化學製程」的儲能型態不同。公司指出，本案採用磷酸鋰鐵（LFP）電池，熱穩定性高於一般鋰電池，並已通過UL9540A國際防延燒測試，具備多重偵測與自動化緊急處理機制，24小時專業人員駐場監控。

廣告 廣告

在法規面，盛日表示，本案依據《用戶用電設備裝置規則》、《併網型儲能系統設置安全規範》等要求設計與審查；土地屬「甲種工業用地」，為工業使用性質，符合工廠附屬設施範疇。內政部亦明定儲能設備不屬雜項工作物，本案無須申請雜項執照，程序清楚且合規。

針對近日外界指稱「社區一面倒反對」，盛日公布逐戶訪談的回覆資料，表示在案場周邊200公尺內已發送500份DM，並陸續進行住戶說明，截至目前回收 40份「同意受訪」的回覆，其中19%表示同意興建、16%不反對、42%持保留態度、23%反對。公司表示，數據顯示社區意見呈現多元，並非單一立場。

盛日指出，自去年起已舉辦4場公開說明會與1場實地參訪，每場約50至100 名居民參與，已依居民建議強化多項安全措施。包括：防火牆加高至3.5公尺、採更高標準之LFP電池、導入全自動監測滅火系統、安排年度消防演練等；並承諾每年提供30萬元健康檢查補助、第三方噪音與電磁波檢測、協助 11戶更換氣密窗、提撥社區回饋金等。

在地方發展面，盛日指出儲能設施可提升電網韌性，於瞬間事故時減少停電範圍與時間，也能在災害期間提供備援電力。營運後將新增超過5個長期工作機會，施工期亦可帶動約50個在地職缺，並協助產業降低跳電風險，提升投資信心。

盛日表示，儲能為新興設施，社會大眾對其陌生在所難免，公司將持續提供可驗證資訊，透過公開透明方式接受檢視，並以安全管理與在地回饋為原則，持續向居民溝通，確保各項疑慮獲得回應。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

PAZZO董座廖承豪撂人圍毆運匠 疑「鐵霸下令」派小弟幫忙

20年46億度綠電轉供長約 中華電信、天能綠電寫下綠電合作新紀錄

【文章轉載請註明出處】