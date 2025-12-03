盛星、正方涉排廢水 謝國樑：排除污染基隆河元凶

（中央社記者王朝鈺基隆3日電）環境部與基隆市府接連查獲暖暖區盛星動力公司及正方倉儲涉嫌排放廢水，基隆市長謝國樑今天表示，2間公司都已排除是造成11月27日污染基隆河水源事件元凶。

基隆市政府上午在碇內福安宮外成立前進指揮所，謝國樑率工務處長簡翊哲、環保局長馬仲豪進駐，台灣自來水公司總經理李丁來、環境部水質保護司簡任技正簡良達等人也到場了解。

馬仲豪晚間在記者會說，昨天晚間至源遠路102巷旁，會勘大排，發現大量白色污染物；昨晚7時15分至正方倉儲巡查，在地面發現大面積不明白色液體。今天上午9時許，謝國樑率隊前往正方倉儲現場，確認污染物從正方倉儲排出，環保局認定正方倉儲未妥善處理逕流廢水，依違反水污染防治法，裁罰正方倉儲新台幣60萬元。

簡良達表示，盛星動力公司（國光客運保修廠）設置洗車設備，但未依照水污法規定申請排放許可，而排放廢水到地面水體，依水污染防治法予以告發，研判污染量應該不至於影響這次飲用水的水質，後續環境部會持續追查。（編輯：黃世雅）1141203