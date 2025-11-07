即時中心／顏一軒報導

「全民+1政府相挺」普發現金登記網站自11月5日開放登記後邁入第3天，並將於10日起全面開放登記。截至今（7）日上午7時止，已有234萬8,270人上網登記，今日輪到身分證字號或居留證號尾數為「4、5」的民眾可以申請，可謂是盛況空前。





財政部發布新聞資料說明，民眾可使用手機、平板或電腦上網，備妥身分證號或居留證號、金融機構帳號及健保卡號，於普發現金官網（https://10000.gov.tw）之「登記入帳」頁面，依指示輸入相關資料，即可完成登記。

若民眾對登記入帳方式有任何疑問，可至普發現金官網「常見問題」專區查閱相關說明，或撥打免付費1988客服專線洽詢（服務時間每日8時30分至18時30分），為配合11月5日登記網站開放，1988客服專線於當日提早至8時提供服務。

財政部提醒，登記期間採分流措施，係為分散系統流量，確保網站運作順暢。登記入帳開放時間很充裕，將持續至2026年4月30日止，請民眾安心上網登記。

該部補充說明，凡於預登記期間及11月10日當天完成登記並經系統檢核成功者，款項將於11月11日18時起至11月12日依各銀行作業程序陸續入帳；11月11日以後登記成功者，於登記後2個營業日內入帳，為確保款項順利入帳，民眾務必補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳。

民眾可自今（2025）年11月13日起至普發現金官網查詢登記結果，如因資料錯誤導致登記失敗或入帳失敗，網頁將提示原因並開放重新登記，或民眾可改採ATM領現或郵局領現。

最後，財政部強調，普發現金系統平台符合行政院「高」等級資通系統防護基準之控制措施，相關資訊傳輸及儲存均嚴格加密保護，並於專案結束後2個月刪除。該部並呼籲，政府不會主動發送簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求至ATM或網銀操作轉帳。普發現金相關資訊請以官方網站（https://10000.gov.tw）公告為準，如遇可疑訊息或電話，請立即撥打165反詐騙專線或1988客服專線查證，共同防範詐騙。





原文出處：快新聞／盛況空前！普發1萬登記邁入第3天 已有逾230萬人完成申請

