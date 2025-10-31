盛益晉好能源與 GROWATT 聯合亮相 2025台灣國際智慧能源週

2025台灣國際智慧能源週，盛益晉好能源現場活動人潮熱烈。盛益晉好能源/提供

財經中心/綜合報導

盛益晉好能源於10月29日至10月31日參加「2025 台灣國際智慧能源週」與「台灣國際淨零永續展」，攤位位於 台北南港展覽館一館 K0615a。本次盛益晉好能源將攜手國際領導品牌GROWATT聯合展出，以「光儲充一體化」為主軸，展示太陽能發電、儲能系統與電動車充電整合的最新技術成果，開啟智慧綠能應用的新篇章。

盛益晉好能源為盛達集團（3027）於2025年成立的全新子公司，結合「盛益」與「晉好」兩大品牌資源，專注於太陽能、儲能與電動車充電三大領域。公司秉持「技術導向、整合服務」的理念，提供高效率、安全穩定的智慧能源解決方案，服務涵蓋專案設計、工程建置與後續維運，並與國內外品牌及系統商合作，推動住宅、商辦與公共空間的綠能轉型與低碳應用。

在本次展會中，盛益晉好能源將重點展示 MIT 自有品牌 BILLION 系列產品 與 GROWATT 高效能太陽能變流器。

其中，BILLION AC-BH2000 智慧交流充電樁 以高功率輸出與雲端能源管理功能為特色，支援多車同時充電與動態功率分配，能靈活應對家庭、社區與企業場域的用電需求；外觀設計簡約俐落，兼具實用與現代美感。

2025台灣國際智慧能源週，盛益晉好能源活動現場業務專業講解AC充電樁BH-2000。盛益晉好能源/提供

針對商用與公共快充應用，盛益晉好推出BEVC-120~240K直流快充樁，採用模組化功率設計，可依場域需求擴充至 240kW，並支援國際主流CCS2與CHAdeMO充電規格。產品內建智慧監控平台，可即時掌握設備運行狀態、遠端診斷與維運，有效提升能源使用效率與可靠性。

面對大型運輸與高功率需求，旗艦款BEVC-480K超高速直流快充樁則展現「極速、安全、穩定」三大特點，單樁輸出功率高達 480kW，搭載液冷散熱技術，能長時間維持高載運行，專為電動巴士、物流車與高速公路快充站打造，大幅縮短充電時間並降低營運成本。

同場展出的GROWATT MAX 320K-X太陽能變流器，為該品牌在高功率光電領域的旗艦機種。其具備高達98.8%轉換效率與多路 MPPT 設計，MPPT電流80A，全面適配182/210模組；同時擁有組串檢測及I/V曲綫掃描，精確定位異常組串，IP66防護等級，可適應各類不同環境，適用於大型電廠、工商屋頂及社區型案場。

盛益晉好能源表示，此次與GROWATT聯合參展，不僅展示雙方在光電、儲能與充電領域的最新成果，也象徵 台灣綠能產業邁入跨界整合的新階段。公司未來將持續深化光儲充整合技術，結合智慧能源管理平台，推動綠能場域的數位化與自動化，協助企業實現淨零轉型與永續目標。

盛益晉好邀請業界夥伴與民眾於展期間蒞臨K0615a攤位參觀交流，體驗光儲充一體化的創新應用，共同見證智慧綠能的未來。