盛竹如48年前主播畫面出土 《那張照片裡的我們》震撼重現「中壢事件」

李沐和振永在《那張照片裡的我們》的感情戲逼哭觀眾。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

電影《那張照片裡的我們》由李沐、宋柏緯和韓國人氣男星振永主演，電影以1977年發生的中壢事件為時代背景，今（19）日適逢事件紀念日，最新曝光的正式預告中出現驚喜彩蛋，只見主播盛竹如播報新聞，帶領觀眾回到那動盪的七零年代。

身兼監製與導演的湯昇榮分享創作初衷，「我認為是時候要透過新的詮釋和三個角色帶觀眾回到那個時空，告訴大家台灣有一段很特別的年代，大家都努力的改變這塊土地、改變生活、改變自己。」

中壢事件發生在1977年11月19日，湯昇榮為了呈現作品的時代性，特地取得台視授權當年的珍貴新聞片段，而該新聞是由該台當家主播盛竹如進行播報，湯昇榮不忘致電本人，本人也欣然同意。

預告可見主播盛竹如當年播報新聞的畫面。（圖／翻攝自預告）

《那張照片裡的我們》17、18日在金馬影展進行世界首映，不少觀眾未經歷過電影中的七零年代，看完電影後還主動查詢該段歷史。導演鄭乃方表示：「這是我們製作這部電影的用意，1977年是台灣歷史重要的轉捩點，故事聚焦在三個主角的生命，透過三人的故事帶領觀眾回頭看那個百花齊放的年代，理解當時的輪廓，也希望透過電影帶給現在的年輕人更多的勇氣與支持。」

首次欣賞本片的振永、李沐、宋柏緯哭成一團，李沐帶整包衛生紙入場，結束後淚流滿面，她含淚笑說：「我從宋柏緯被打就開始一直哭不停！」振永與韓國團隊在台灣首次看成品，不斷比讚說：「我邊看邊哭，經紀人也哭了，我非常喜歡，希望台灣觀眾上映時也能到戲院感受。」

李沐飾演的女主角賢英在電影中遇上中壢事件。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

振永與宋柏緯也因合作培養出好感情，宋柏緯自爆在片場時，一度對振永動心，「有一幕我與振永一起唱歌，他坐在窗簾前面，光線從65度角透進房間，我從側邊看著振永的側臉，一度覺得『真的好帥喔』，而且他歌又唱得不錯，害我一度有點小錯亂。但這個情感與宋柏緯無關喔，純粹是弘國的小秘密。」兩人在後台瘋狂稱讚對方，振永不忘趁空確認宋柏緯的行程，盼下次訪台能有機會私下聚聚。

宋柏緯飾演熱血、勇於發聲的李弘國。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

此外，11月18日是振永的生日，他去年也在台灣度過，和台灣有著深厚緣分。此行訪台期間不僅媒體、金馬影展幫他慶生唱生日歌，昨金馬放映結束後，台下觀眾也熱情用韓文祝他生日快樂，他趁機許願：「希望大家看完喜歡的話可以給我們五顆星好評，也希望電影在台灣能大賣！」本片將於12月24日正式在台上映。

振永片中是來自韓國的跆拳道教練。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導