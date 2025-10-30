盛群:明年不會比今年更差 AI 伺服器散熱模組MCU有其他客戶找上門

盛群總經理蔡榮宗。陳俐妏攝



MCU廠盛群今天舉辦法人說明會，盛群副總經理潘建州表示，最壞情況大致已反映在今年表現中，預期明年營運不會比今年更差。展望第四季，營收預計將略低於第三季，但差距不大；至於明年首季，仍須觀察市場與關稅變化狀況。而AI 伺服器散熱模組MCU 已通過大廠驗證，在規格從ASIC轉進MCU下，業績有望持續看增。

潘建州表示，今日川習會雖尚未正式對外發布後續狀況，但從會後現場氣氛觀察，整體情勢應不差，顯示營運氣氛仍偏正向，預期明年表現不會比今年更差，最壞情況已大致反映在今年表現中，未來有望朝好的方向發展。不過，2026年整體經濟復甦時點仍須待正式會談結果出爐後再觀察，屆時將更為明確。

潘建州指出，今年業績成長動能來自安防產品與健康產品兩大事業體，安防產品佔全年營收比重約17%，健康產品約13%。其中，安防產品出貨量預估達3,900萬套，年增約215%，主要受惠於美國安防大廠醫護報警器量產，並於第四季新增醫護報警器產品線，預期將成為明年新的成長引擎。

此外，中國安防客戶在取得美國醫護報警器認證後，於今年下半年也開始量產，顯示該市場需求持續擴張，明年安防產品仍具成長潛力。

在毛利率方面，盛群指出，先前受到高成本舊庫存影響，致使毛利表現受限，但截至第三季庫存已降至約10.5億元，隨著新進料件成本逐步與市場行情匹配，有助於毛利率回升，長線毛利率還是朝4成為目標努力。

