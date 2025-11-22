盛讚川普政府對台軍售 WSJ社論：強化台海防禦力
美國近日批准價值3.3億美元對台軍售項目，是美國總統川普重返白宮後首次對台軍售，也消弭外界對川普不願軍售台灣惹怒中國的疑慮。《華爾街日報》20日發布一篇社論文章讚賞川普政府此舉，認為美國展現出捍衛印太利益的決心，強化台海防禦力。
《華爾街日報》（WSJ）20日刊出一篇社論文章，題為「川普表示將提供武器給台灣—他第二任期首次協助印太防禦力」（Trump Says Arms Are Going to Taiwan--The first sale of his second term is an assist for Pacific deterrence.）。
文中指出，今年稍早有傳言指出，川普為了和中國的習近平達成協議而暫停對台軍售。正當外界質疑川普此舉將會讓美國付出多大代價時？美國近日宣布對盟友台灣一項價值3.3億美元軍售項目。
WSJ社論說，先不論軍售項目細節，重點是此乃川普第二任期首度對台軍售，「可說是一大好消息..川普政府展現出，美國為捍衛印太利益，不會受到霸凌屈服」。
該篇社論指出，美方在軍售政策上以中方反應作為「拿捏標準」注定是「徒勞無功」。以近日中國對日本首相高市早苗「台灣有事」論的反應為例，中國駐日大使甚至威脅斬首高市，顯示「對中國的野心讓步，不會緩解共產黨對台灣的圖謀」。
文中認為，川普政府還會宣布更多對台軍售，而台灣需要更多的混合戰力，包括水雷、無人機等。WSJ在社論中寫著：「有鑑於急迫需求，台灣的軍售項目應該被列入第一批交付，而快速交付武器有助於台灣達成國防開支在2030年前達成5%目標。」
社論最後表示，配備先進技術的中國第三艘航空母艦「福建號」近日入列服役，再度顯示了北京對台灣的侵略野心。文章盛讚川普政府近日公布對台軍售，「可說是為提供台海防禦力更進一步」。
